Ba chị em ruột nghi uống trà sữa có pha thuốc chuột

Ngày 21/1, lãnh đạo UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc 3 cháu bé và mẹ đẻ các cháu bị ngộ độc khi uống trà sữa có chứa thuốc diệt chuột.

“Cả 3 cháu bé và người mẹ đang được cấp cứu tại bệnh viện. Khi có kết luận từ cơ quan công an, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin thêm”, vị lãnh đạo xã nói.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, khoảng 22h ngày 19/1, bệnh viện tiếp nhận 3 nữ bệnh nhi là chị em ruột trong một gia đình, gồm: B.T.H.Q. (SN 2014), B.T.H.P. (SN 2019) và B.T.H.T. (SN 2020), đều trú tại xã Thạch Quảng.

Một trong ba bệnh nhi đang được lọc máu tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Thời điểm vào viện, các bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột (nghi do thành phần Natri Floaxetat). Ngay sau đó, các bệnh nhi được đưa tới Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị.

Tại đây, các y, bác sĩ đã hỗ trợ hô hấp, kháng sinh, bù dịch điện giải, giảm hấp thu độc chất, dinh dưỡng, thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu.

Đến 16h ngày 20/1, sức khỏe các bệnh nhi đã được cải thiện, riêng cháu B.T.H.T., ý thức giảm, hôn mê, co giật toàn thân nhiều lần kéo dài, có tổn thương tim, rối loạn nhịp tim, đang được lọc máu liên tục.

Theo người nhà, khoảng 16h ngày 19/1, các cháu đã được mẹ ruột là B.T.N. (SN 1991) cho uống trà sữa pha thuốc màu đỏ không rõ loại.

Sau khi uống, trẻ xuất hiện đau bụng, đau đầu, buồn nôn, nôn, sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy sơ cứu nhưng tình trạng không cải thiện. Tiếp đó, các bệnh nhân được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc gây nôn, rửa dạ dày, truyền dịch.