Làm rõ vụ việc bé gái 18 tháng tuổi tử vong tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Ngày 11/10, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết đã nhận được báo cáo liên quan đến trường hợp bệnh nhi P.L.B.N. (18 tháng tuổi, trú tại xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa) tử vong tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Theo báo cáo, vào khoảng 0h14 ngày 3/10, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nổi ban mày đay. Trước đó, trẻ có biểu hiện sốt cao theo cơn (38,5-39 độ C), xuất hiện ban mày đay rải rác toàn thân, sưng nề mi mắt và môi, ngứa nhiều, mệt mỏi, ăn kém, nôn nhiều, đã dùng thuốc tại nhà nhưng không đỡ.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).

Qua thăm khám, bác sĩ xác định tình trạng bệnh nhi nặng, không có tiền sử dị ứng, được đưa vào buồng cấp cứu và làm các xét nghiệm cần thiết.

Kết quả cho thấy bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết không xác định, thiếu máu, tiêu chảy chưa rõ nguyên nhân, ban và phát ban không đặc hiệu, bệnh gan khác (tăng men gan), rối loạn nhịp tim không đặc hiệu.

Bệnh nhi được điều trị bằng truyền dịch, kháng sinh, kháng histamin, men vi sinh, kẽm, dung dịch điện giải uống và thuốc hạ sốt. Tại bệnh viện, trẻ tỉnh, mệt, ăn uống ít, sốt dao động 39 độ C, nổi ban mày đay, ngứa nhưng không có ban xuất huyết.

Đến 8h ngày 4/10, sau khi đánh giá tiên lượng bệnh nặng, các bác sĩ đã hội chẩn và thay kháng sinh cefopefast bằng meropenem (200mg/lần, 8h/lần; tổng 600mg/24h), pha 1 lọ với 100ml dung dịch natri clorid 0,9%, tiêm tĩnh mạch trong 60 phút bằng bơm tiêm điện.

Những ngày sau đó, bệnh diễn biến thuyên giảm, trẻ ăn uống khá hơn, hết ban da, cơn sốt thưa dần.

Đến 8h18 ngày 8/10, trẻ hết tình trạng nặng, được chuyển sang buồng bệnh thường.

Ngày 9/10, trẻ cắt sốt hoàn toàn, tỉnh táo, không còn ban da, ăn uống khá, tiểu tiện bình thường.

Khoảng 6h ngày 10/10, bệnh nhi được tiêm meropenem theo y lệnh bằng bơm tiêm điện. Sau tiêm, trẻ tỉnh táo, được gia đình cho ăn cháo và chơi bình thường.

Tuy nhiên, đến 7h35 cùng ngày, sau khi ăn cháo 10-15 phút, trẻ xuất hiện tím tái, ho sặc. Các bác sĩ và nhân viên y tế lập tức cấp cứu, hỗ trợ hô hấp, hút dị vật mũi họng, mở thông đường thở và tiêm adrenalin.

Bệnh nhi đáp ứng kém, khó thở tăng, tim đập yếu và chậm dần. Các bác sĩ cấp cứu, đặt nội khí quản, ép tim ngoài lồng ngực. Sau một thời gian cấp cứu, nhịp tim có cải thiện nhẹ, da tái, ý thức hôn mê. Bệnh nhi được chuyển đến khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc.

Tại đây, bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ tiếp tục hồi sức tích cực, dùng thuốc vận mạch, đồng thời hội chẩn với lãnh đạo khoa và bệnh viện để thống nhất phương án điều trị.

Trong quá trình cấp cứu, bác sĩ đã nhiều lần giải thích tình trạng cho gia đình (mẹ và bà). Tuy nhiên, sau thời gian hồi sức tích cực, bệnh nhi không còn nhịp tim, đồng tử giãn tối đa, không phản xạ ánh sáng, da tái lạnh, ngừng thở hoàn toàn.

Bệnh nhân được xác định tử vong lúc 8h45 ngày 10/10. Sau sự việc, bệnh viện đã phối hợp với cơ quan chức năng làm việc với gia đình; gia đình có nguyện vọng được khám nghiệm tử thi.