Vụ mẹ ném con trai xuống giếng: Tạm giữ hình sự người mẹ

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Thị Lê là nghi can trong vụ ném cháu U.N.A.L. (1 tuổi, con trai út của Lê xuống giếng khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng Nguyễn Thị Lê thừa nhận hành vi ném con trai 1 tuổi của mình xuống giếng (Ảnh: Đức Nguyễn).

"Nguyên nhân chi tiết về vụ việc, cơ quan công an đang đấu tranh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định", nguồn tin tiết lộ.

Sau khi cháu ngoại tử vong, con gái bị bắt tạm giam, ông N.Đ.L. (72 tuổi, bố ruột Lê vô cùng đau buồn trước sự việc.

Ông L. chia sẻ, vợ chồng Lê mưu sinh bằng nghề buôn bán ve chai, cuộc sống khá chật vật do nuôi 3 người con. Khi Lê sinh cháu U.N.A.L. đã có biểu hiện của bệnh trầm cảm sau sinh và được gia đình đưa đến Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk thăm khám, lấy thuốc về uống.

Cũng theo ông L., trong thời gian con gái điều trị bệnh, ông bà ngoại đưa cháu út về nhà chăm sóc. Khi thấy bệnh tình Lê thuyên giảm, đi làm bình thường, ông bà mới đưa cháu nhỏ về lại, để mẹ con gần gũi nhau.

"Gia đình tôi không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng đến vậy", ông L. nói.

Như Dân trí đưa tin, sáng 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo về việc bé trai 1 tuổi mất tích.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Ea Kao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã đấu tranh, xác định được chính bà Lê là thủ phạm gây nên cái chết cho chính con trai út của mình.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê khai nhận về việc áp lực, không có tiền nuôi cả 3 con nên nảy sinh ý định giết cháu L. để bớt gánh nặng. Lê đã bế cháu L. thả xuống giếng trong sân nhà rồi kéo nắp bê tông đóng kín lại.

Khoảng 21h cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện, đưa thi thể cháu L. lên để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.