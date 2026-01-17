Vụ mại dâm tại hai khách sạn nổi tiếng Đà Nẵng: Đối tượng quản lý đầu thú

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã vận động đầu thú đối tượng Lê Long Việt (SN 1991, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng), là quản lý cơ sở spa và massage tại khách sạn Samdi.

Việt là đối tượng liên quan đến vụ án tổ chức chứa mại dâm vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng triệt xóa ngày 8/1.

Đối tượng Lê Long Việt tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, Việt thừa nhận vai trò, hành vi liên quan đến hoạt động tổ chức chứa mại dâm tại cơ sở spa và massage nói trên.

Trước đó, qua công tác đấu tranh, điều tra vụ án chứa mại dâm núp bóng spa, massage, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng xác định Việt giữ vai trò quản lý, điều hành hoạt động vi phạm pháp luật tại cơ sở nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật, cơ quan công an đã kêu gọi đối tượng ra đầu thú để thành khẩn khai báo, hợp tác làm rõ vụ án.

Hơn 40 đối tượng tại 2 cơ sở spa và massage được đưa về trụ sở công an làm việc (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Long Việt để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vai trò, hành vi của đối tượng và các cá nhân liên quan.

Như tin đã đưa, ngày 8/1, Công an thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt kiểm tra 2 ổ mại dâm quy mô lớn tại cơ sở spa và massage Hoa Sứ (tầng 7, khách sạn Mường Thanh) và khu kinh doanh dịch vụ spa và massage tại các tầng 5, 6, 7 khách sạn Samdi.

Tại cơ sở spa và massage Hoa Sứ (đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn), lực lượng chức năng đã bắt quả tang một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm với giá 1 triệu đồng. Kiểm tra các phòng khác, cảnh sát phát hiện nhiều nhân viên nữ đang chờ khách.

Tại khu kinh doanh dịch vụ spa và massage khách sạn Samdi (đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê), cảnh sát phát hiện nhiều phòng VIP có hành vi mua bán dâm. Đáng chú ý, các "gói dịch vụ" mại dâm được công khai tại quầy lễ tân với giá 1,8-4,8 triệu đồng/lần.

Cơ sở spa và massage khách sạn Samdi do Lê Long Việt trực tiếp quản lý hoạt động. Tại thời điểm lực lượng công an kiểm tra, Việt đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Ngô Thị Dúp, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Hưởng, Trương Thị Thùy Dung, Nguyễn Hữu Huy và Trần Lâm Huy để điều tra về tội Chứa mại dâm.