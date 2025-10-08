Vụ lao ô tô vào quán làm một phụ nữ tử vong: Lời khai của tài xế

Ngày 8/10, Công an tỉnh Gia Lai đã cung cấp video ghi lời khai ban đầu của Đặng Văn Sang (27 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương), đối tượng lái ô tô lao vào quán nhậu tại xã Bình Dương tối 7/10, làm một phụ nữ tử vong.

Tại buổi lấy lời khai, Sang cho biết rất ân hận vì hành động bột phát gây ra hậu quả nghiêm trọng, dẫn tới chết người.

Đối tượng Đặng Văn Sang bày tỏ sự ân hận sau vụ việc (Ảnh: Công an xã Bình Dương).

Sang khai tối 7/10 đã uống một số lon bia từ trước, rồi mới đến quán Ốc Nướng Ngon tại thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương, nhậu tiếp.

Tại đây, sau khi uống thêm khoảng 3 lon bia, Sang tình cờ gặp anh N.Q.S. (26 tuổi, trú cùng thôn), là bạn trong thôn nên có tới bàn chào hỏi nhưng hai bên lại xảy ra cự cãi và đánh nhau. Lúc này, Sang ra tháo biển số xe đem cất, sau đó lái ô tô lao về phía anh S..

Sang thừa nhận lúc lái xe lao vào quán có “đạp chân ga hơi mạnh”. Sau khi tỉnh cơn men, Sang nói rằng mâu thuẫn đó không đáng dẫn tới hành động như vậy và tỏ ra rất ân hận vì ở nhà còn con nhỏ.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, thời điểm hai bên xảy ra mâu thuẫn, Sang lấy con dao trong quán rượt đuổi đánh anh S., nhưng được một số người can ngăn. Sau đó, do bị khiêu khích nên Sang lái xe hơi lao về phía anh S..

Chiếc xe lao thẳng vào quán Xóm Nhậu bên cạnh quán Ốc Nướng Ngon, tông trúng anh S. và bà L.T.Q. (55 tuổi, trú cùng xã) làm bà Q. tử vong.

Sau khi gây án, Sang bỏ trốn khỏi hiện trường và đến 5h30 ngày 8/10 đã ra đầu thú tại Công an xã Bình Dương.

Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ, chứng cứ và hoàn thiện các thủ tục tố tụng đối với Sang.

Như Dân trí đã thông tin, theo clip đăng tải trên mạng xã hội, khoảng 21h40 ngày 7/10, ô tô màu trắng chạy ngang qua quán Xóm Nhậu (xã Bình Dương), sau đó tài xế bất ngờ quay đầu tăng ga lao thẳng xe vào quán khiến 2 người thương vong, nhiều đồ đạc bị hư hỏng.