Vụ ô tô lao vào quán làm một phụ nữ tử vong: Tài xế đầu thú

Ngày 8/10, lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đối tượng Đặng Văn Sang (27 tuổi, trú tại xã Bình Dương) đã đến công an đầu thú sau khi điều khiển ô tô lao vào quán khiến một phụ nữ tử vong.

Theo điều tra ban đầu của công an, tối 7/10, tại quán Ốc Nướng Ngon (thuộc thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), Sang xảy ra mâu thuẫn với anh N.Q.S. (26 tuổi, trú cùng xã).

Đối tượng Đặng Văn Sang đến công an đầu thú (Ảnh: Công an xã Bình Dương).

Tại đây, Sang lấy dao rượt đuổi đánh anh S. nhưng được mọi người can ngăn. Tiếp đó, thấy anh S. vừa đi đến quán Xóm Nhậu (cạnh Ốc Nướng Ngon) vừa khiêu khích, Sang tức giận điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A-31.xxx lao về phía anh S., tông trúng anh này và bà L.T.Q. (SN 1970, trú tại xã Bình Dương) đang đứng trước quán.

Hậu quả, bà Q. bị thương, cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bồng Sơn, đến 23h cùng ngày thì tử vong, còn anh S. bị thương.

Ô tô lao thẳng vào quán khiến 2 người thương vong (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhận tin báo, Công an xã Bình Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, tổ chức truy tìm và vận động đối tượng ra đầu thú.

Đến hơn 5h cùng ngày, đối tượng Đặng Văn Sang ra đầu thú tại Công an xã Bình Dương.

Như Dân trí đã thông tin, theo clip đăng tải trên mạng xã hội, khoảng 21h40 ngày 7/10, ô tô màu trắng chạy ngang qua quán Xóm Nhậu (xã Bình Dương), sau đó tài xế bất ngờ quay đầu tăng ga lao thẳng xe vào quán khiến 2 người thương vong, nhiều đồ đạc bị hư hỏng.