Vụ học sinh tự tử vì bị bạo lực học đường ở Lâm Đồng: Khởi tố một nam sinh

Ngày 25/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V. (14 tuổi, trú tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đồng thời, cơ quan công an củng cố hồ sơ, điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với V. và nhiều người khác.

Lực lượng chức năng làm việc với các học sinh liên quan vụ việc (Ảnh: Lê Tiến).

Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an vào cuộc, xác định nhóm 13 học sinh do N.H.V. cầm đầu đã nhiều lần đánh hội đồng em Đ.M.H. (học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh) ngay tại lớp và trường học. N.H.V. được xác định có hành vi đe dọa, ép buộc em H. và một học sinh khác phải nộp tiền "bảo kê" hàng ngày từ 20.000 đến 50.000 đồng để phục vụ nhu cầu ăn vặt cá nhân.

Như Dân trí thông tin, ngày 16/5, người thân phát hiện em Đ.M.H. trong tình trạng nguy kịch do treo cổ tại nhà riêng nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Em H. sau đó được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng hôn mê.

Em Đ.M.H. phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: An Sinh).

Theo người nhà em H., thời gian qua, em nhiều lần bị nhóm học sinh cùng trường đánh đập, gây tổn thương về thể chất, tinh thần. Theo bà T.K.V., con trai bà từng chia sẻ chuyện mỗi ngày phải đưa tiền cho một học sinh. Vì không có tiền, em H. phải nhặt ve chai để bán, lấy tiền nộp cho bạn.

Theo bà V., việc bị đánh đập, ép buộc nhiều ngày đã làm con bà tổn thương tinh thần. Do vậy, bà đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.