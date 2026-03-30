Học sinh lớp 8 ở Lâm Đồng bị bạn đánh hội đồng

Ngày 30/3, lãnh đạo UBND xã Hàm Liêm, Lâm Đồng, cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Hàm Chính xác minh, xử lý vụ việc nhóm học sinh đánh bạn cùng lớp, gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu từ Trường THCS Hàm Chính, khoảng 12h30 ngày 27/3, trong thời gian sinh hoạt 15 phút đầu giờ, một số học sinh lớp 8 xảy ra mâu thuẫn.

Sau hồi cãi vã, nhóm 5 học sinh lao vào đánh bạn cùng lớp là N.H.P. làm em này bị thương.

Nhóm nam sinh đánh bạn cùng lớp ở Lâm Đồng (Ảnh: Cắt từ video).

Toàn bộ diễn biến vụ việc được một số học sinh sử dụng điện thoại ghi hình, đăng lên mạng xã hội. Hình ảnh học sinh bị đánh hội đồng nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi nắm thông tin, lãnh đạo Trường THCS Hàm Chính đã mời giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và các học sinh liên quan đến làm việc.

Được biết, gia đình đã đưa em N.H.P. đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận kiểm tra sức khỏe. Tại đây, các bác sĩ xác định em P. bị chấn thương phần mềm và tiếp tục được theo dõi.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt học đường. Hiện, Trường THCS Hàm Chính phối hợp cùng lực lượng chức năng xã Hàm Liêm làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các trường hợp liên quan.