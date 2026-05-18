Làm rõ vụ nam sinh tự tử nghi liên quan bạo lực học đường ở Lâm Đồng

Ngày 18/5, Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh, Lâm Đồng, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ nam sinh nguy kịch nghi tự tử sau khi bị bạn học cùng trường đánh.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/5, người thân phát hiện em Đ.M.H., là học sinh lớp 8 (Trường THCS Nguyễn Du) nguy kịch sức khỏe do treo cổ tại nhà riêng nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện, em H. được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng hôn mê.

Nam sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: An Sinh).

Theo người nhà em H., thời gian qua, em nhiều lần bị nhóm học sinh cùng trường đánh đập, gây tổn thương về thể chất, tinh thần. Theo bà T.K.V., con trai bà từng chia sẻ chuyện phải đưa 10.000 đồng/ngày cho một học sinh. Vì không có tiền, em H. phải nhặt ve chai để bán, lấy tiền nộp cho bạn.

Theo bà V., việc bị đánh đập, ép buộc nhiều ngày đã làm con bà tổn thương tinh thần. Do vậy, bà đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, liên quan vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã nắm bắt thông tin vụ việc, phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.