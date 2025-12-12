Vụ gần 98ha rừng bị xâm hại: Phát hiện sớm nhưng chậm xử lý?

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã có báo cáo chính thức liên quan vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép tại khoảnh 4 và 6, tiểu khu 157 thuộc xã Kim Sơn (trước đây là huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định).

Theo thống kê, tổng diện tích rừng bị thiệt hại gần 98ha, trong đó hơn 23ha rừng tự nhiên và hơn 74ha rừng trồng. Diện tích rừng tự nhiên bị phá thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân hơn 3,7ha; UBND xã Kim Sơn 19,2ha và Trại giam Kim Sơn 0,1ha.

Hiện trường vụ khai thác rừng trái phép ở khoảnh 4, khoảnh 6, tiểu khu 157 thuộc xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai (Ảnh: An Sơn).

Vụ việc xuất phát từ những vướng mắc kéo dài trong quản lý đất rừng tại huyện Hoài Ân cũ. Năm 2007, địa phương giao 30ha đất trồng rừng cho 2 hộ dân và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Diện tích này bị thu hồi năm 2009 và đến 2013 được tỉnh Bình Định cũ giao lại cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân. Tuy nhiên, việc xử lý tài sản trên đất giữa các hộ và cơ quan quản lý không được giải quyết dứt điểm, khiến khu vực luôn tiềm ẩn nguy cơ bị lấn chiếm suốt nhiều năm.

Cuối tháng 5 đầu tháng 6, nhiều hộ dân tự ý khai thác rừng, trồng lại keo lai và lấn sang diện tích rừng tự nhiên. Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân ghi nhận 14 hộ khai thác rừng trồng và 2 trường hợp phá rừng tự nhiên.

Theo UBND xã Kim Sơn, địa phương đã nhiều lần xử phạt nhưng tình trạng lấn chiếm vẫn tiếp diễn. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định tổng cộng 23 người vi phạm.

Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách 2 kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Kim Sơn là ông Phan Văn Thành và ông Trương Ngọc Nhuận với lý do thiếu kiểm tra, giám sát, không báo cáo kịp thời, để xảy ra phá rừng quy mô lớn trong thời gian dài.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Phan Văn Thành cho biết ngày 17/3, tổ công tác của UBND xã Ân Nghĩa cũ (nay là xã Kim Sơn) phối hợp Ban Quản lý rừng Hoài Ân kiểm tra hiện trường và phát hiện người dân tự ý đưa phương tiện vào sửa, mở rộng đường để khai thác rừng trồng.

Ngày 18/3, ông Thành báo cáo vụ việc lên UBND xã. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6, ông vẫn không nhận được bất kỳ chỉ đạo nào từ lãnh đạo xã.

Ngày 25/6, khi kiểm lâm địa bàn đi kiểm tra rừng tại khu vực Hóc Móc (khoảnh 4, 6 tiểu khu 157) phát hiện người dân khai thác keo lai, phát lấn sang rừng tự nhiên.

Như Dân trí đã thông tin, liên quan đến vụ gần 98ha rừng bị xâm hại, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân (Gia Lai) đã khởi tố vụ phá rừng tại khoảnh 4 và 6, tiểu khu 157, xã Kim Sơn, để điều tra về tội Hủy hoại rừng.

Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đã chuyển toàn bộ hồ sơ qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.