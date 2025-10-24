Phát hiện hàng chục cây rừng bị đốn hạ tại Đắk Lắk

Ngày 24/10, thông tin từ UBND phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột làm rõ vụ phá rừng tại Tổ dân phố 5B, phường Tân Lập.

Trước đó ngày 9/10, từ nguồn tin báo của người dân, UBND phường Tân Lập cùng công an phường và Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột kiểm tra hiện trường tại tiểu khu 911, Tổ dân phố 5B thuộc rừng phòng hộ môi trường xã Hòa Thắng (cũ).

31 lóng gỗ được đưa về Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột để xác minh (Ảnh: Trương Nguyễn).

Tại khu vực này, cơ quan chức năng phát hiện có 31 lóng gỗ cam xe, chít, bằng lăng, kơ nia... với tổng khối lượng 3,1m3.

Qua kiểm tra khu vực tiếp giáp hiện trường, tổ công tác phát hiện khu vực rừng có một số gốc cây rừng bị cắt hạ đã khô, không có thân cây.

Lực lượng chức năng còn phát hiện 27 cây bằng lăng cao 5-10m và 2 cây gỗ hương đã được khoanh bầu nghi chuẩn bị được vận chuyển để trồng ở nơi khác. Thời điểm phát hiện vụ việc chưa xác định được người vi phạm.

Toàn bộ tang vật đã được đưa về Hạt Kiểm lâm Buôn Ma Thuột để xác minh.

Khu vực rừng bị người dân thuê máy móc dọn dẹp thực bì để trồng cà phê trái quy định (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo một lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Tân Lập, ngoài việc phát hiện 31 lóng gỗ ở rừng, cơ quan chức năng còn phát hiện một hộ dân thuê người điều khiển máy múc dọn thực bì tại tiểu khu 911 để trồng cà phê. Do đó, các đơn vị đã đưa máy về trụ sở UBND phường Tân Lập để lập biên bản, xử lý.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, ông H.T.H. (42 tuổi, trú tại xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) - người được giao khoán trồng hơn 2ha rừng sản xuất tại tiểu khu 911 - đã thuê người đến phát dọn để trồng cà phê xen rừng với diện tích hơn 1.100m2.

Cây cối đã bị phát dọn nằm dọc ven đường (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ngày 23/10, Chủ tịch UBND phường Tân Lập đã ra quyết định xử phạt hành chính ông H. do có vi phạm sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Ông H. bị xử phạt 2,5 triệu đồng và buộc khôi phục tình trạng của đất trước khi vi phạm.