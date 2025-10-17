Vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành được thả tự do

Sáng 17/10, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gà lôi trắng đối với bị cáo Thái Khắc Thành.

Quang cảnh phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Dương).

Sau khi xét hỏi, tranh luận và nghị án thời gian ngắn, HĐXX đã trở lại phòng xử án và tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thái Khắc Thành và hủy bỏ quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú, thả tự do tại tòa cho bị cáo.

Đồng thời, HĐXX cũng tuyên miễn hình phạt bổ sung 30 triệu đồng cho bị cáo Thành.

Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Thành đã thừa nhận hành vi mua bán, nuôi nhốt, nhân giống gà lôi trắng là vi phạm quy định pháp luật. Bị cáo này cũng khẳng định, việc bị cơ quan tố tụng khởi tố, truy tố là đúng quy định pháp luật.

Trong phiên tòa hôm nay, bị cáo Thành nhiều lần khẳng định vì thấy gà lôi trắng đẹp nên mua về nuôi làm cảnh và nhân giống, sau đó bán kiếm lời.

Vợ bị cáo có mặt tại phiên tòa khẳng định những lời khai của chồng mình là đúng sự thật.

Tại phần luận tội, vị đại diện VKS nêu quan điểm, theo tài liệu hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo Thành tại phiên tòa khẳng định, cơ quan tố tụng khởi tố, truy tố bị cáo về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Bị cáo Thái Khắc Thành (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tuy nhiên, theo vị đại diện VKS, theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực từ ngày 1/7, loài gà lôi trắng được xếp vào nhóm IIB thay vì nhóm IB như trước đây.

Do đó, VKS đã thay đổi kháng nghị từ hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại sang sửa bản án sơ thẩm và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thành.

"Theo Thông tư 27 nói trên, thì gà lôi trắng không còn thuộc nhóm IB như giai đoạn khởi tố, truy tố nữa, mà đã thuộc nhóm IIB. Do đó, bị cáo Thành không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, nên đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thành là có căn cứ", đại diện VKS trình bày tại tòa.

Luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cùng bốn đồng nghiệp tham gia bào chữa cho bị cáo Thái Khắc Thành trong phiên tòa phúc thẩm tại TAND tỉnh Hưng Yên. Ông bày tỏ lời cảm ơn Tòa án và Viện kiểm sát đã nhanh chóng thụ lý vụ án, thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị cáo tại ngoại và đặc biệt là việc VKSND tỉnh thay đổi kháng nghị theo hướng đề nghị miễn trách nhiệm hình sự (TNHS) cho thân chủ.

Theo luật sư Hiển, TAND khu vực 5 - Hưng Yên đã sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật khi tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Bởi Thông tư 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ ngày 1/7 đã xếp loài gà lôi trắng - tang vật của vụ án - vào nhóm IIB, không còn thuộc nhóm IB như trước. Sự thay đổi này làm cho hành vi của bị cáo không còn nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đương nhiên được miễn TNHS theo điểm a khoản 1 Điều 29 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Hiển trình bày phần bào chữa tại tòa (Ảnh: Nguyễn Dương).

Luật sư cho rằng, cấp sơ thẩm lẽ ra phải căn cứ quy định mới để đình chỉ vụ án hoặc tuyên miễn TNHS, nhưng đã không thực hiện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của bị cáo. Từ đó, ông đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét toàn diện hồ sơ, áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội và tuyên miễn TNHS đối với bị cáo Thái Khắc Thành.

Bên cạnh đó, luật sư Hiển cũng đề nghị HĐXX miễn hình phạt bổ sung số tiền 30 triệu đồng cho bị cáo Thành.

Đối đáp phần tranh luận trên của luật sư, đại diện VKS lập luận, Thông tư 27 ban hành nhưng không gửi cho các cơ quan tố tụng, trong đó có TAND khu vực 5 - Hưng Yên. Ngoài ra, nội dung Thông tư 27 không nói thay thế các quy định trước đó liên quan đến động vật quý hiếm, trong đó có gà lôi trắng, do đó việc cập nhật các quy định mới còn có sự chậm trễ.

"Thông tư 27 ban hành sau cùng sẽ được áp dụng do đó để áp dụng quy định pháp luật có lợi cho bị cáo nên VKS mới kháng nghị sửa bản án sơ thẩm, đề nghị tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thái Khắc Thành", đại diện VKS lập luận.

Khi được HĐXX đề nghị cho quan điểm về miễn hình phạt bổ sung 30 triệu đồng cho bị cáo Thành, đại diện VKS đồng tình quan điểm với luật sư, đề nghị miễn hình phạt bổ sung này.