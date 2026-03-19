Vụ dàn cảnh cướp của ở Cần Thơ: Thêm 3 đối tượng sa lưới

Liên quan vụ nhóm người nghi dàn cảnh cướp của ở điểm du lịch nổi tiếng, ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Ngô Thị Thanh Liểu (SN 1990, trú tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Lãnh (SN 1987, ngụ tỉnh An Giang) và Lê Văn Cảnh (SN 1985, quê Cần Thơ).

Các đối tượng từ trái qua phải gồm Liểu, Lãnh và Cảnh (Ảnh: CTV).

Các đối tượng này đều đã tham gia tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, vây ráp người bị hại trong vụ cướp nói trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Huỳnh Thị Bích Thủy (SN 1982), Phạm Văn Mặt (SN 1978), Huỳnh Thị Bích Thanh (SN 1977), trú tại tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Chí (SN 1991) và Nguyễn Văn Tây (SN 1984), trú tại Cần Thơ.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã tạm giữ 8 đối tượng liên quan vụ dàn cảnh cướp giật tài sản ở Liên Hoa Bảo Tháp.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 10/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh cướp giật tinh vi trong khuôn viên của công ty sản xuất bánh pía và lạp xưởng nổi tiếng ở miền Tây.

Theo nội dung video, một nhóm khoảng 10 đối tượng đã vây kín một người phụ nữ đang tham quan trong khuôn viên công ty nói trên. Trong vài giây, nhóm này cùng có hành động áp sát nạn nhân để dàn cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho một người phụ nữ trong nhóm ra tay giật sợi dây chuyền.

Khi phát hiện mất sợi dây chuyền chỉ trong vài giây, nạn nhân hốt hoảng, còn đám đông vây quanh lập tức giải tán như không có chuyện gì xảy ra.

Qua quá trình truy xét khẩn trương, quyết liệt, cảnh sát xác định nhóm đối tượng hơn 20 người câu kết với nhau phạm tội, có sự phân công vai trò, vị trí cụ thể. Trong đó, Thuỷ với vai trò cầm đầu, Mặt là tài xế ô tô 29 chỗ đưa nhóm đối tượng đến điểm du lịch có Liên Hoa Bảo Tháp. Riêng Thanh, Chí và Tây tạo cảnh chen lấn, xô đẩy chỗ đông người.

Khi phát hiện người dân mang theo dây chuyền, túi…, nhóm này vây ráp tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để cho đồng bọn núp sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay nhau đến một thành viên khác của nhóm.