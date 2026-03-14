Vụ dàn cảnh cướp của ở Cần Thơ: Triệt phá một băng nhóm tội phạm

Liên quan vụ nhóm người nghi dàn cảnh cướp của ở điểm du lịch nổi tiếng, tối 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt thêm một số đối tượng trong vụ việc.

Trước đó ngày 10/3, Công an xã An Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ một đối tượng trong nhóm nghi dàn cảnh cướp giật tài sản của du khách trong khuôn viên của công ty sản xuất bánh pía và lạp xưởng nổi tiếng ở miền Tây.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, trực tiếp lấy lời khai đối với một số đối tượng có liên quan (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh sơ bộ ban đầu, nhóm tội phạm trên sinh sống tại tỉnh An Giang, câu kết với hàng chục đối tượng, chuyên thuê xe lưu động đi thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tại các nơi vui chơi công cộng, tụ điểm đông người và các lễ hội tại nhiều địa phương phía Nam.

Hiện Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại trong nhóm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp đơn vị quản lý khu tham quan tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa tội phạm tại các khu vực tập trung đông du khách.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ kêu gọi những đối tượng có liên quan đến nhóm tội phạm trên ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ngày 10/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh cướp giật tinh vi trong khuôn viên của công ty sản xuất bánh pía và lạp xưởng nổi tiếng ở miền Tây.

Theo nội dung video, một nhóm khoảng 10 đối tượng đã vây kín một người phụ nữ đang tham quan trong khuôn viên công ty nói trên. Trong vài giây, nhóm này cùng có hành động áp sát nạn nhân, nghi để dàn cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho một người phụ nữ trong nhóm ra tay giật sợi dây chuyền.

Khi phát hiện mất sợi dây chuyền chỉ trong vài giây, nạn nhân hốt hoảng, còn đám đông vây quanh lập tức giải tán như không có chuyện gì xảy ra.