Công an truy xét nhóm người nghi dàn cảnh cướp của ở điểm du lịch nổi tiếng

Ngày 10/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh cướp giật tinh vi trong khuôn viên của công ty sản xuất bánh pía và lạp xưởng nổi tiếng ở miền Tây.

Theo nội dung video, một nhóm khoảng 10 đối tượng đã vây kín một người phụ nữ đang tham quan trong khuôn viên công ty nói trên. Trong vài giây, nhóm này cùng có hành động áp sát nạn nhân, nghi để dàn cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho một người phụ nữ trong nhóm ra tay giật sợi dây chuyền.

Khi phát hiện mất sợi dây chuyền chỉ trong vài giây, nạn nhân hốt hoảng, còn đám đông vây quanh lập tức giải tán như không có chuyện gì xảy ra.

Cận cảnh vụ cướp giật xảy ra vài giây ở khuôn viên công ty sản xuất bánh pía và lạp xưởng lớn ở miền Tây (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan vụ việc, Công an xã An Ninh (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, truy xét nhanh các đối tượng liên quan nhóm cướp giật nói trên.

Quá trình làm việc, công an xã cũng đã bắt được một đối tượng có liên quan và đang lấy lời khai, làm rõ hành tung của các đối tượng còn lại.

Sau khi tòa Liên Hoa Bảo Tháp 3 tầng bên trong có tượng Phật Dược Sư nặng 19 tấn, cao 6,8m (ở ấp Phụng Hiệp, xã An Ninh, TP Cần Thơ) khánh thành, lượng du khách, phật tử đổ về đây tham quan, chiêm bái tăng đột biến, đặc biệt là vào các ngày cuối tuần và lễ Tết.

Trước thực trạng này, địa phương đã triển khai các biện pháp tuyên truyền, phát loa cảnh báo người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân, không chen lấn xô đẩy, tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm pháp.