Vụ con rể truy sát bố vợ ở Quảng Trị: Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Sáng 29/3, ông Đinh Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, cho biết chính quyền và người dân đã hoàn tất công việc hậu sự cho bà Đ.T.T. (SN 1962, trú tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền), người tử vong trong vụ nổ súng vào tối 26/3.

Bà T. và chồng là ông P.V.H. (SN 1960) bị con rể tên Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền) dùng súng tấn công. Người chồng bị thương nặng.

Căn nhà của vợ chồng ông P.V.H. (Ảnh: Tiến Thành).

Theo ông Nam, nạn nhân P.V.H. đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) sau khi bị con rể dùng súng bắn vào đầu.

"Qua nắm bắt từ gia đình, ông H. đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, tuy nhiên viên đạn vẫn nằm trong đầu, chưa thể lấy ra. Bác sĩ đã xử lý tổn thương, nối lại mạch máu đứt, còn viên đạn không thể can thiệp vì nguy cơ có thể gây nguy hiểm tính mạng. Có lẽ ông H. phải sống chung với viên đạn cả đời, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe", ông Nam nói.

Nguyễn Ngọc Đạo và khẩu súng đối tượng dùng để gây án (Ảnh: Nhật Anh).

Như Dân trí thông tin, 22h5 ngày 26/3, Nguyễn Ngọc Đạo điều khiển ô tô 43H-099.xx về nhà ngoại ở thôn Tân Bình, xã Kim Điền, dùng súng bắn mẹ vợ tử vong, bố vợ bị thương nặng. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Gây án xong, Đạo mang theo súng lái ô tô về gần nhà bố mẹ đẻ ở thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền, cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ con và có ý định tự sát. Khi công an, gia đình vận động, Đạo tự nguyện giao nộp súng và ra tự thú. Trước khi bắn bố mẹ vợ, Đạo còn dùng súng sát hại tài xế taxi, giấu xác trong vườn tràm và cướp ô tô 43H-099.xx.