Nam công nhân bị nhóm người đâm tử vong trên đường ở TPHCM

Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Thới Hòa điều tra vụ án mạng làm một nam công nhân tử vong.

Hiện trường vụ nam công nhân bị đâm tử vong ở phường Thới Hòa (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, gần 22h ngày 27/3, anh H.C.N. (22 tuổi, quê Cà Mau) chạy xe máy điện trên đường N6 (phường Thới Hòa). Khi vừa qua cầu DA11, anh N. bất ngờ bị một số người chặn đường, hành hung.

Lúc này, ông H.V.Đ. (39 tuổi, cậu của anh N.) chạy xe đến, phát hiện cháu trai bị đánh nên vào can ngăn. Trong lúc giằng co, anh N. bị đối phương dùng hung khí đâm tử vong. Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, PC02 cùng Công an phường Thới Hòa đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để truy xét đối tượng. Công an đã bắt giữ một số người liên quan và đang lấy lời khai.

Anh N. có gia cảnh khó khăn, nạn nhân vừa từ quê lên TPHCM xin việc làm được khoảng một tuần. Thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân vừa tan ca và đang cùng người cậu chạy xe về phòng trọ, trong đó anh N. đi trước, người cậu theo sau.