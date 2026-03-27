Kẻ gây thảm án ở Quảng Trị lên mạng khai giết 3 người, xin lỗi bố mẹ

Án mạng rúng động cả vùng quê

Chiều 27/3, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại thành phố Đà Nẵng) về các tội danh Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Giết người.

Đạo là kẻ dùng súng sát hại tài xế taxi, cướp xe, sau đó bắn mẹ vợ tử vong, bố vợ bị thương nặng trong vụ thảm án xảy ra vào tối 26/3.

Cơ quan chức năng đấu tranh với đối tượng Đạo (áo phông đen) (Ảnh: Nhật Anh).

Vụ thảm án gây rúng động tại địa phương, đặc biệt tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền (quê thủ phạm) và thôn Tân Bình, xã Kim Điền (nơi đối tượng bắn bố mẹ vợ).

Bà H. (65 tuổi), một người dân ở gần nhà bố mẹ vợ của Đạo cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, bà không nghe tiếng súng nhưng nghe tiếng kêu thất thanh nên vội ra xem.

"Ban đầu tôi không rõ việc gì, thấy Đạo đi ở đường, cầm vật gì đó giống súng, tôi tưởng cái gậy. Sau mới biết Đạo đã dùng súng bắn bố mẹ vợ. Tôi quá sợ hãi, run từ tối qua đến giờ. Xóm làng và người thân đang lo hậu sự cho bà T., còn người chồng đang điều trị ở bệnh viện, chưa rõ tình hình", bà H. nói.

Chiếc ô tô Đạo cướp được sau khi sát hại tài xế (Ảnh: Nhật Anh).

Theo bà H., đôi vợ chồng bị con rể dùng súng tấn công đều làm nông, có 2 con. Vợ Đạo là con út. Thời gian gần đây, bà H. nghe phong phanh thông tin Đạo và vợ có xích mích chuyện tình cảm, nhưng không rõ nội dung cụ thể.

Sát thủ lên mạng phát trực tiếp sau khi gây án?

Một người dân ở gần nhà bố mẹ ruột của Đạo tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền cũng cho biết người dân trong cụm dân cư có một đêm không ngủ sau vụ việc rúng động.

Người hàng xóm này thông tin, Đạo điều khiển ô tô về nhà vào khoảng hơn 22h ngày 26/3. Trước đó, Đạo có phát trực tiếp trên mạng xã hội nói về việc đã giết người, xin lỗi bố mẹ, các con, kể về những mâu thuẫn vợ chồng. Nội dung phát trực tiếp sau đó đã được xóa.

"Tôi có xem Đạo phát trực tiếp trên mạng, lúc đó nó nói đã giết 3 người, có lẽ nghĩ bố vợ cũng đã mất. Đạo còn kể chuyện xích mích, ghen tuông với vợ và gia đình bên ngoại, có ý định tự sát. Khi chạy xe về đây, Đạo còn điện cho người thân ở Đà Nẵng, yêu cầu chở con về để gặp", người hàng xóm kể.

Ông Nguyễn Tuyên, Trưởng thôn Đặng Hóa, thông tin Đạo sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em. Khoảng 5 năm trước, Đạo kết hôn với một cô gái kém 9 tuổi. Vợ chồng Đạo nay có 2 con nhỏ, cả gia đình sinh sống, làm việc ở Đà Nẵng, thỉnh thoảng mới về quê.

"Trước đó trên mạng có ồn ào việc vợ chồng Đạo mâu thuẫn, ghen tuông chuyện tình cảm, không ngờ nay lại ra cơ sự như vậy. Đạo và vợ đều đi làm ăn xa nên tôi cũng ít tiếp xúc", ông Tuyên nói.

Trước khi xảy ra vụ án mạng, trên Facebook cá nhân được cho là của đối tượng Đạo nhiều lần đăng tải các nội dung tố người vợ có quan hệ ngoài luồng, có lỗi với chồng con.

Căn nhà của bố mẹ vợ đối tượng Đạo (Ảnh: Tiến Thành).

Như Dân trí thông tin, chiều 26/3, Nguyễn Ngọc Đạo thuê ô tô biển số 43H-099.xx của anh B.T.S. (trú tại thành phố Đà Nẵng) để về quê ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị nhằm giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Khi về đến địa phận xã Kim Phú, Đạo đề nghị anh S. cho mượn xe đi việc riêng. Anh S. không đồng ý nên hai bên xảy ra cãi vã. Đạo đã sử dụng súng bắn anh S. tử vong, giấu xác nạn nhân tại vườn keo thuộc thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú.

Đến 22h5 ngày 26/3, Đạo điều khiển ô tô của anh S. về nhà bố mẹ vợ tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền, dùng súng bắn bà Đ.T.T. (SN 1962, mẹ vợ) tử vong, ông N.V.H. (SN 1960, bố vợ) bị thương nặng.

Gây án xong, Đạo mang theo súng lái ô tô về gần nhà bố mẹ đẻ ở thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền, cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ con và có ý định tự sát.

Khi công an, gia đình vận động, Đạo tự nguyện giao nộp súng và ra tự thú.