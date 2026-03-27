Kẻ bắn 3 người gây thảm án ở Quảng Trị: Đòi gặp vợ con, định tự sát

Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại thành phố Đà Nẵng) về các tội danh Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Giết người.

Theo kết quả điều tra, chiều 26/3, Đạo thuê ô tô biển số 43H-099.xx của anh B.T.S. (trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) để về quê ở xã Kim Điền nhằm giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo (Ảnh: Trần Tuấn).

Khi về đến địa phận xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, Đạo đề nghị anh S. cho mượn xe để đi việc riêng. Anh S. không đồng ý nên hai bên xảy ra cãi vã, Đạo sử dụng súng mang theo bắn anh S. tử vong rồi giấu xác tại vườn keo thuộc thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú.

Đến 22h5 ngày 26/3, Đạo điều khiển ô tô biển số 43H-099.xx về nhà bố mẹ vợ tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền, dùng súng bắn là bà Đ.T.T. (SN 1962, mẹ vợ) tử vong, ông N.V.H. (SN 1960, bố vợ) bị thương nặng.

Khẩu súng đối tượng Đạo sử dụng để gây án (Ảnh: Trần Tuấn).

Gây án xong, Đạo mang theo súng tiếp tục đi tìm vợ nhưng không gặp, rồi quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền, cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ con và có ý định tự sát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động, thuyết phục đối tượng.

Đến khoảng 4h ngày 27/3, Đạo tự nguyện giao nộp súng và ra tự thú.