Khởi tố tài xế ô tô tải liên quan vụ tai nạn khiến 4 người thương vong

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố bị can Trần Chí Cường (SN 1997, trú tại thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cường là tài xế ô tô tải chở keo tràm, liên quan đến vụ tai nạn làm một người chết, 3 người bị thương, xảy ra tại xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị. Tài xế này đang điều trị chấn thương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Ngọc Vũ).

Cơ quan chức năng xác định, Cường điều khiển ô tô tải tham gia giao thông nhưng không giảm tốc độ để bảo đảm an toàn trong trường hợp đi qua nơi đường bộ giao nhau cùng mức, khu vực có chợ; không nhường đường cho xe đi đến từ bên phải tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, gây tai nạn giao thông.

Như Dân trí thông tin, khoảng 11h ngày 28/12/2025, tài xế Cường điều khiển ô tô tải chở keo tràm biển kiểm soát 74C-109.xx lưu thông qua ngã tư ở xã Cồn Tiên đã va chạm với xe máy biển số 74H1-14xx.

Ô tô tải tông xe máy rồi lao vào nhà dân (Clip: Cơ quan chức năng cung cấp).

Xe máy do ông T.H.P. (SN 1979, trú tại xã Bến Hải, Quảng Trị) điều khiển, chở 2 con trai là T.G.H. (SN 2022) và T.G.B. (SN 2018). Sau khi va chạm với xe máy, ô tô tải lao vào nhà dân bên đường. Vụ việc khiến cháu H. tử vong tại chỗ, ông P., và cháu B. bị thương.

Tài xế Cường cũng bị thương nặng và phải điều trị dài ngày tại bệnh viện. Vụ tai nạn còn làm xe 1 xe máy và 2 nhà dân ven đường hư hỏng, gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng.