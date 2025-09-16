Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Tòa không chấp nhận hoãn thi hành án
(Dân trí) - Tòa án nhân dân khu vực 4 - Khánh Hòa không chấp nhận việc xin hoãn thi hành án đối với người chồng bị phạt 3 năm tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi.
Ngày 16/9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Khánh Hòa (TAND khu vực 4) đã có thông báo trả lời đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù đối với Trần Huỳnh Kiệt, trú tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Trần Huỳnh Kiệt là bị cáo trong vụ án hình sự, đã bị TAND khu vực 4 tuyên phạt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Trong vụ án này, Kiệt là bị cáo, còn bị hại là chị N.T.K.T. (19 tuổi, vợ Kiệt). Hiện 2 người đã đăng ký kết hôn và có 2 con chung (một bé 3 tuổi, một bé hơn 1 tuổi).
Theo thông báo của TAND khu vực 4, trước đó, cơ quan này nhận được đơn xin hoãn thi hành án của Trần Huỳnh Kiệt. Bị cáo này xin hoãn chấp hành hình phạt tù bởi lý do là lao động duy nhất trong gia đình.
Thông báo nêu, sau khi nhận được đơn xin hoãn hình phạt tù của Trần Huỳnh Kiệt, TAND khu vực 4 đã xem xét đơn, nghiên cứu hồ sơ và xác minh đối với lý do, điều kiện xin hoãn thi hành hình phạt tù của người chấp hành án.
Kết quả cho thấy người chấp hành án Trần Huỳnh Kiệt không thuộc trường hợp được hoãn thi hành hình phạt tù theo quy định tại Điều 67 Bộ luật Hình sự, do đó TAND khu vực 4 không chấp nhận yêu cầu hoãn chấp hành hình phạt tù của bị cáo này.
Tòa đề nghị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc thi hành án hình sự đối với Trần Huỳnh Kiệt theo luật và thông báo bằng văn bản cho TAND khu vực 4 biết kết quả.
Theo bản án sơ thẩm của TAND thị xã Ninh Hòa (cũ), tháng 1/2021, Trần Huỳnh Kiệt quen biết, nảy sinh tình cảm với N.T.K.T..
Từ tháng 3 đến 4/2021, N.T.K.T. nhiều lần đến nhà Kiệt và cả hai quan hệ, dẫn đến T. có thai khi mới 15 tuổi. Đầu năm 2022, T. sinh con đầu lòng, đến giữa năm 2024 sinh con thứ 2.
Tháng 5/2024, Kiệt và T. đến UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (cũ), nay là phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, để đăng ký kết hôn. Sau đó, công an phát hiện vụ việc và khởi tố Kiệt.
Ở phiên sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt Kiệt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, tòa không đồng ý, phạt bị cáo Kiệt 3 năm 6 tháng tù.
Sau khi có bản án sơ thẩm, vợ chồng Kiệt cùng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị cho hưởng án treo.
Ngày 30/7, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là Kiệt đã bồi thường cho vợ, nên tuyên 3 năm tù (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm) về cùng tội danh.
Hiện vợ chồng Kiệt cùng có đơn gửi TAND Tối cao xem xét thủ tục giám đốc thẩm.
Được biết, Trần Huỳnh Kiệt là lao động chính, làm thợ sơn, còn T. ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ. Kể từ khi Kiệt bị khởi tố, kinh tế gia đình vốn khó khăn nay càng thêm chật vật. Chính quyền địa phương cũng xác nhận gia đình Trần Huỳnh Kiệt thuộc diện khó khăn.