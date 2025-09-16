Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Tòa không chấp nhận hoãn thi hành án

Ngày 16/9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Khánh Hòa (TAND khu vực 4) đã có thông báo trả lời đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù đối với Trần Huỳnh Kiệt, trú tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Trần Huỳnh Kiệt là bị cáo trong vụ án hình sự, đã bị TAND khu vực 4 tuyên phạt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Vợ chồng chị T., anh Kiệt cùng 2 con nhỏ (Ảnh: Hà Anh).

Trong vụ án này, Kiệt là bị cáo, còn bị hại là chị N.T.K.T. (19 tuổi, vợ Kiệt). Hiện 2 người đã đăng ký kết hôn và có 2 con chung (một bé 3 tuổi, một bé hơn 1 tuổi).

Theo thông báo của TAND khu vực 4, trước đó, cơ quan này nhận được đơn xin hoãn thi hành án của Trần Huỳnh Kiệt. Bị cáo này xin hoãn chấp hành hình phạt tù bởi lý do là lao động duy nhất trong gia đình.

Thông báo nêu, sau khi nhận được đơn xin hoãn hình phạt tù của Trần Huỳnh Kiệt, TAND khu vực 4 đã xem xét đơn, nghiên cứu hồ sơ và xác minh đối với lý do, điều kiện xin hoãn thi hành hình phạt tù của người chấp hành án.

Kết quả cho thấy người chấp hành án Trần Huỳnh Kiệt không thuộc trường hợp được hoãn thi hành hình phạt tù theo quy định tại Điều 67 Bộ luật Hình sự, do đó TAND khu vực 4 không chấp nhận yêu cầu hoãn chấp hành hình phạt tù của bị cáo này.

Tòa đề nghị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc thi hành án hình sự đối với Trần Huỳnh Kiệt theo luật và thông báo bằng văn bản cho TAND khu vực 4 biết kết quả.