Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi: Mong muốn của người vợ

Chị T. kiến nghị cơ quan này hỗ trợ để thực hiện thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi) 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Vợ chồng chị T., anh Kiệt và 2 con thơ (Ảnh: Nguyễn Huỳnh).

Trước đây, Kiệt quan hệ với chị T. khi chị này chưa đủ 16 tuổi dẫn đến mang thai. Hiện cả hai đã kết hôn và có 2 con chung.

Trong đơn gửi Hội Phụ nữ và Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, chị T. cho biết nếu chồng (anh Kiệt) phải chấp hành hình phạt 3 năm tù theo quyết định thi hành án thì cuộc sống gia đình sẽ rơi vào cảnh đặc biệt khó khăn, bế tắc.

Do đó, với tư cách vừa là bị hại vừa là vợ nuôi 2 con nhỏ của Trần Huỳnh Kiệt, chị đã gửi đơn nhờ Hội Phụ nữ và Đoàn Luật sư Khánh Hòa hỗ trợ pháp lý để kiến nghị giám đốc thẩm, xin cho chồng được miễn chấp hành án tù hoặc hưởng án treo.

Luật sư Lục Thị Thụy cho hay, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa sẽ tư vấn, trợ giúp pháp lý để chị T. làm đơn kiến nghị thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

“Vụ án này đã được tòa xét xử đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, chị T. với tư cách là bị hại có thể làm đơn đề nghị giám đốc thẩm xin cho chồng được hưởng án treo, nhằm tạo điều kiện chăm sóc gia đình”, luật sư Thụy thông tin.

Theo nội dung bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa (cũ), tháng 1/2021, Trần Huỳnh Kiệt và N.T.K.T. quen biết, nảy sinh tình cảm.

Từ tháng 3 đến tháng 4/2021, T. đến nhà Kiệt và cả 2 quan hệ tình dục (lúc này T. mới 15 tuổi).

Cũng trong tháng 4/2021, T. biết mình có thai nên đến nhà Kiệt sống chung như vợ chồng. Đầu năm 2022, T. sinh con đầu lòng, đến giữa năm 2024 sinh con thứ 2.

Tháng 5/2024, Kiệt và T. đến UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (cũ), nay là phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để đăng ký kết hôn.

Hai tháng sau, công an phát hiện T. sinh con đầu lòng khi chưa đủ 16 tuổi và chuyển nguồn tin tội phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa (cũ) giải quyết.

Kết luận giám định xác định Kiệt và con gái đầu lòng của T. có quan hệ huyết thống cha - con. Sau đó, Kiệt bị khởi tố tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Ở cấp sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt Trần Huỳnh Kiệt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận, tuyên 3 năm 6 tháng tù.

Sau khi có bản án sơ thẩm, vợ chồng Kiệt cùng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị cho hưởng án treo.

Ngày 30/7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là Kiệt đã bồi thường cho vợ nên tuyên 3 năm tù (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Kiệt là lao động chính của gia đình, làm thợ sơn để mưu sinh, còn T. ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ. Kể từ khi Kiệt bị khởi tố, kinh tế gia đình đã khó khăn nay lại vất vả hơn.

Chính quyền địa phương cũng xác nhận gia đình anh Kiệt thuộc diện khó khăn.