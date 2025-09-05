Chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi: Vợ gửi đơn lên tòa tối cao
(Dân trí) - Người vợ, đồng thời là bị hại trong vụ án giao cấu ở Khánh Hòa, đã gửi đơn đến Chánh án TAND Tối cao đề nghị xem xét lại bản án tuyên 3 năm tù đối với chồng chị này theo thủ tục giám đốc thẩm.
Ngày 5/9, chị N.T.K.T. (19 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) xác nhận đã gửi đơn đến Chánh án TAND Tối cao, đề nghị xem xét lại bản án của TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi) 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo thủ tục giám đốc thẩm.
Trong vụ án này, chị T. vừa là vợ vừa là bị hại, còn anh Kiệt, chồng chị, là bị cáo. Hiện 2 người đã đăng ký kết hôn và có 2 con chung (một bé 3 tuổi, một bé hơn 1 tuổi).
Chị T. cho biết lý do làm đơn kiến nghị là bởi tòa các cấp chưa xem xét đến sự chuyển biến trong tình trạng hôn nhân, hoàn cảnh nuôi 2 con nhỏ của vợ chồng chị; cũng như chưa cân nhắc đơn xin miễn trách nhiệm hình sự ở giai đoạn sơ thẩm hoặc đơn xin hưởng án treo của bị hại, nay là vợ hợp pháp của bị cáo.
Theo chị T., nếu anh Kiệt phải chấp hành 3 năm tù, cuộc sống của 3 mẹ con chị sẽ rơi vào cảnh khốn cùng.
“Hiện nay, một mình anh Kiệt đi làm thợ sơn để lo cho gia đình, còn tôi ở nhà trọ chăm 2 con nhỏ. Nếu chồng đi tù 3 năm, 3 mẹ con tôi không biết sống thế nào”, chị T. chia sẻ.
Trong đơn gửi Chánh án TAND Tối cao, chị T. trình bày bản thân rất đau khổ vì vụ việc, mong lãnh đạo xem xét, tha thứ cho sai lầm do nhận thức pháp luật hạn chế và tạo điều kiện để gia đình có cơ hội đoàn tụ, ổn định cuộc sống.
Chị cũng bày tỏ niềm tin vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật, đề nghị TAND Tối cao và VKSND Tối cao xem xét kháng nghị giám đốc thẩm, giao hồ sơ cho TAND Khánh Hòa xét xử lại theo hướng chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt và cho chồng chị được hưởng án treo.
Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Lục Thị Thụy, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, khẳng định vụ án này đã được tòa xử đúng người, đúng tội.
Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, chị T. với tư cách bị hại có thể làm đơn đề nghị giám đốc thẩm xin cho bị cáo Trần Huỳnh Kiệt được hưởng án treo, nhằm tạo điều kiện chăm sóc gia đình.
Theo bản án sơ thẩm của TAND thị xã Ninh Hòa (cũ), tháng 1/2021, Trần Huỳnh Kiệt quen biết, nảy sinh tình cảm với N.T.K.T..
Từ tháng 3 đến 4/2021, N.T.K.T. nhiều lần đến nhà Kiệt và cả hai quan hệ, dẫn đến T. có thai khi mới 15 tuổi. Đầu năm 2022, T. sinh con đầu lòng, đến giữa năm 2024 sinh con thứ 2.
Tháng 5/2024, Kiệt và T. đến UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (cũ), nay là phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, để đăng ký kết hôn. Sau đó, công an phát hiện vụ việc và khởi tố Kiệt.
Ở phiên sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt Kiệt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, tòa không đồng ý, phạt bị cáo Kiệt 3 năm 6 tháng tù.
Sau khi có bản án sơ thẩm, vợ chồng Kiệt cùng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị cho hưởng án treo.
Ngày 30/7, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là Kiệt đã bồi thường cho vợ, nên tuyên 3 năm tù (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm) về cùng tội danh.
Kiệt là lao động chính, làm thợ sơn, còn T. ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ. Kể từ khi Kiệt bị khởi tố, kinh tế gia đình vốn khó khăn nay càng thêm chật vật.
Chính quyền địa phương cũng xác nhận gia đình anh Kiệt thuộc diện khó khăn.