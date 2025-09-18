Trích xuất camera điều tra vụ đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ

Ngày 18/9, lãnh đạo UBND phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết công an địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ 2 người tử vong tại một nhà nghỉ nằm trên đường Nguyễn Trường Tộ. Bước đầu, công an ghi nhận nạn nhân gồm 1 nam và 1 nữ, quê ở tỉnh Cà Mau.

Để phục vụ điều tra, lực lượng chức năng đã trích xuất camera tại nhà nghỉ nêu trên.

Thời điểm đôi nam nữ xô xát tại lối đi chung của nhà nghỉ (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy khoảng hơn 12h cùng ngày, đôi nam nữ xảy ra cãi vã, dẫn đến xô xát. Quản lý nhà nghỉ chạy đến can ngăn nhưng bất thành.

Hai người tiếp tục giằng co, ngã ra khu vực lối đi chung của nhà nghỉ, sau đó người đàn ông kéo người phụ nữ trở lại phòng. Khi quản lý tiếp tục đến can thiệp thì bị nam đối tượng đe dọa nên phải bỏ chạy.

Người quản lý sau đó gọi điện báo công an. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, đôi nam nữ đã tử vong với nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường để điều tra vụ án mạng ở Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Như Dân trí đã thông tin, chiều 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 người tử vong ở phường Ninh Hòa.

Theo người dân địa phương, đôi nam nữ này từ nơi khác đến thuê phòng tại nhà nghỉ vào sáng cùng ngày.