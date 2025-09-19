Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Lời khẩn cầu của bị hại

Ngày 19/9, chị N.T.K.T. (19 tuổi, trú tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã có đơn gửi Chánh án Tòa án nhân dân (TAND), Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa xin miễn chấp hành án phạt tù cho chồng là Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi) - người bị tòa kết án 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Người mà Kiệt có hành vi phạm tội là chị T., khi chị này mới 15 tuổi dẫn đến có thai. Hiện nay, cả hai đã đăng ký kết hôn và có với nhau 2 con chung (một bé 3 tuổi, một bé hơn 1 tuổi).

Vợ chồng Kiệt cùng 2 con thơ (Ảnh: Hoàng Sao).

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, theo chị T., với tư cách là bị hại, đồng thời là vợ của người bị kết án 3 năm tù, chị vô cùng đau khổ.

Chị T. thông tin do nhận thức pháp luật của vợ chồng còn hạn chế nên đã xảy ra sai lầm. Vì vậy, chị tha thiết cầu xin các cơ quan chức năng bao dung, tha thứ và mong lãnh đạo xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và nhà nước để chấp thuận đơn xin miễn chấp hành án phạt tù cho chồng mình.

“Nếu chồng tôi phải chấp hành án 3 năm tù theo quyết định thi hành án, cuộc sống của tôi và 2 con nhỏ, vốn đã trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sẽ không biết xoay xở ra sao”, chị T. trình bày trong đơn.

Hồi tháng 8, sau khi Trần Huỳnh Kiệt bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, bị cáo này đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng xin hoãn thi hành án.

Đến ngày 12/9, Chánh án TAND khu vực 4 - Khánh Hòa đã ra thông báo bác đơn xin hoãn thi hành án phạt tù của bị cáo Trần Huỳnh Kiệt.

Cho rằng thông báo của Chánh án TAND khu vực 4 chưa thỏa đáng, vì Kiệt là lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành án 3 năm tù ngay sẽ khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn, bị cáo này đã làm đơn khiếu nại lên TAND tỉnh Khánh Hòa.

Đến ngày 17/9, TAND khu vực 4 - Khánh Hòa có văn bản đồng ý hoãn thi hành án hình sự trong thời hạn 1 năm đối với Trần Huỳnh Kiệt, do bị cáo này là lao động duy nhất.