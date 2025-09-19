Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Lời khẩn cầu của bị hại
(Dân trí) - Người vợ, đồng thời là bị hại trong vụ án giao cấu ở Khánh Hòa, đã làm đơn gửi cơ quan chức năng xin miễn chấp hành án tù cho chồng mình, cũng là bị cáo trong vụ việc này.
Ngày 19/9, chị N.T.K.T. (19 tuổi, trú tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã có đơn gửi Chánh án Tòa án nhân dân (TAND), Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa xin miễn chấp hành án phạt tù cho chồng là Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi) - người bị tòa kết án 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Người mà Kiệt có hành vi phạm tội là chị T., khi chị này mới 15 tuổi dẫn đến có thai. Hiện nay, cả hai đã đăng ký kết hôn và có với nhau 2 con chung (một bé 3 tuổi, một bé hơn 1 tuổi).
Trong đơn gửi cơ quan chức năng, theo chị T., với tư cách là bị hại, đồng thời là vợ của người bị kết án 3 năm tù, chị vô cùng đau khổ.
Chị T. thông tin do nhận thức pháp luật của vợ chồng còn hạn chế nên đã xảy ra sai lầm. Vì vậy, chị tha thiết cầu xin các cơ quan chức năng bao dung, tha thứ và mong lãnh đạo xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và nhà nước để chấp thuận đơn xin miễn chấp hành án phạt tù cho chồng mình.
“Nếu chồng tôi phải chấp hành án 3 năm tù theo quyết định thi hành án, cuộc sống của tôi và 2 con nhỏ, vốn đã trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sẽ không biết xoay xở ra sao”, chị T. trình bày trong đơn.
Hồi tháng 8, sau khi Trần Huỳnh Kiệt bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, bị cáo này đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng xin hoãn thi hành án.
Đến ngày 12/9, Chánh án TAND khu vực 4 - Khánh Hòa đã ra thông báo bác đơn xin hoãn thi hành án phạt tù của bị cáo Trần Huỳnh Kiệt.
Cho rằng thông báo của Chánh án TAND khu vực 4 chưa thỏa đáng, vì Kiệt là lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành án 3 năm tù ngay sẽ khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn, bị cáo này đã làm đơn khiếu nại lên TAND tỉnh Khánh Hòa.
Đến ngày 17/9, TAND khu vực 4 - Khánh Hòa có văn bản đồng ý hoãn thi hành án hình sự trong thời hạn 1 năm đối với Trần Huỳnh Kiệt, do bị cáo này là lao động duy nhất.
Theo bản án sơ thẩm của TAND thị xã Ninh Hòa (cũ), tháng 1/2021, Trần Huỳnh Kiệt quen biết, nảy sinh tình cảm với N.T.K.T..
Từ tháng 3 đến 4/2021, N.T.K.T. nhiều lần đến nhà Kiệt và cả hai quan hệ, dẫn đến T. có thai khi mới 15 tuổi. Đầu năm 2022, T. sinh con đầu lòng, đến giữa năm 2024 sinh con thứ 2.
Tháng 5/2024, Kiệt và T. đến UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (cũ), nay là phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, để đăng ký kết hôn. Sau đó, công an phát hiện vụ việc và khởi tố Kiệt.
Ở phiên sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt Kiệt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, tòa không đồng ý, phạt bị cáo Kiệt 3 năm 6 tháng tù.
Sau khi có bản án sơ thẩm, vợ chồng Kiệt cùng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị cho hưởng án treo.
Ngày 30/7, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là Kiệt đã bồi thường cho vợ, nên tuyên 3 năm tù (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm) về cùng tội danh.
Hiện vợ chồng Kiệt cùng có đơn gửi TAND Tối cao xem xét thủ tục giám đốc thẩm.
Trần Huỳnh Kiệt là lao động chính, làm thợ sơn, còn T. ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ. Kể từ khi Kiệt bị khởi tố, kinh tế gia đình vốn khó khăn nay càng thêm chật vật. Chính quyền địa phương cũng xác nhận gia đình Trần Huỳnh Kiệt thuộc diện khó khăn.