Vụ bảo vệ khách sạn môi giới bán dâm: Khởi tố 3 đối tượng

Ngày 20/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Ngọc (SN 1973, trú tại phường Thống Nhất) và Đinh Thị Mỹ Linh (SN 1999, trú tại xã Ia Ly) cùng về tội Môi giới mại dâm; Nguyễn Thị Vân (SN 1981, trú tại xã Ia Tôr) bị khởi tố tội Chứa mại dâm.

Trước đó đêm 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp đơn vị liên quan bắt quả tang 3 cô gái ở độ tuổi 22-26 đang bán dâm cho khách tại khách sạn N.S., trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku.

Khách sạn nơi công an phát hiện hoạt động mua bán dâm (Ảnh: Chí Anh).

Theo đó, Vân làm lễ tân của khách sạn N.S. Khi khách có nhu cầu, Vân liên hệ với Ngọc (bảo vệ ở khách sạn) để nhờ gọi gái bán dâm. Ngọc liên lạc với Linh gọi các cô gái ở một nhà trọ thuộc hẻm Phan Đình Phùng, phường Pleiku đến khách sạn bán dâm cho khách.

Lê Anh Ngọc thỏa thuận gọi gái bán dâm qua đêm với giá 2 triệu đồng/người. Sau khi thỏa mãn nhu cầu, khách trực tiếp đưa tiền cho gái bán dâm.

Để che giấu hành vi, Ngọc yêu cầu gái bán dâm đưa tiền mặt, không nhận chuyển khoản. Mỗi lượt qua đêm, Ngọc "cắt phế" 500.000 đồng của gái bán dâm.