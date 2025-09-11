Bảo vệ khách sạn môi giới gái bán dâm 2 triệu đồng mỗi lượt

Ngày 11/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự ông Lê Anh Ngọc (SN 1973, trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, đêm 7/9, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đã ập vào bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ba gái bán dâm ở độ tuổi 22-26, cùng trú tại tỉnh Gia Lai.

Khách sạn nơi công an phát hiện hoạt động mua bán dâm (Ảnh: Chí Anh).

Qua điều tra, 3 khách nam đi riêng lẻ đến khách sạn và gặp lễ tân để thuê phòng nghỉ. Sau đó, 3 người này nhờ lễ tân gọi gái bán dâm đến để mua dâm.

Lễ tân giới thiệu khách tìm đến ông L.A.N. (SN 1973, trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) là bảo vệ của khách sạn.

Ông N. thỏa thuận gọi gái bán dâm qua đêm với giá 2 triệu đồng/người và các khách nam đã đồng ý. Sau khi thỏa mãn nhu cầu, khách sẽ trực tiếp đưa tiền cho gái bán dâm.

Để che giấu hành vi, ông N. yêu cầu gái bán dâm đưa tiền mặt không nhận chuyển khoản. Mỗi lượt qua đêm, ông N. "cắt phế" 500.000 đồng của gái bán dâm, tương ứng 25-30%.

Cơ quan công an đang mở rộng vụ án, xác định hành vi phạm tội của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.