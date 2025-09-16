Hai người Đài Loan cầm đầu đường dây mại dâm ở TPHCM

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) cho biết, đơn vị vừa triệt phá nhà hàng hoạt động mại dâm và buôn bán khí cười cho khách tại phường Tân Hưng.

Động mại dâm trong nhà hàng Richy 7 (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua công tác nắm tình hình, Phòng PC02 phát hiện nhà hàng KTV Richy 7, phường Tân Hưng (quận 7 cũ), có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm trá hình và buôn bán khí cười (N 2 O).

Tiếp tục điều tra, cảnh sát xác định chủ nhà hàng là người Đài Loan, tuyển số lượng lớn tiếp viên nữ có ngoại hình và yêu cầu họ sẵn sàng bán dâm cho khách.

Chủ nhà hàng cùng tổng quản lý thường xuyên trao đổi, đưa ra nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hoạt động mại dâm trá hình như: Tiếp viên không được đi cùng khách khi bán dâm; phải đi qua nhiều nơi mới được đến điểm bán dâm; liên tục thay đổi thời gian bán dâm cho khách; không tiếp khách người Việt. Ngoài ra, chủ nhà hàng còn quy định các tiếp viên bán dâm giá 5-8 triệu đồng.

Các đối tượng bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Với quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, đồng thời không để các đối tượng nước ngoài lợi dụng địa bàn TPHCM hoạt động tệ nạn thu lợi bất chính, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã triệt xóa tụ điểm trên.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chen Ci Fu (người Đài Loan, chủ nhà hàng), Chen Hung Kai (người Đài Loan, tổng quản lý), Nguyễn Thị Thúy Phượng, Nguyễn Thị Thúy Kiều (cùng là quản lý, chuyên giới thiệu gái bán dâm cho khách) về tội Môi giới mại dâm.

Cảnh sát thu giữ lượng lớn bình khí N2O (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra sai phạm của nhà hàng, Phòng PC02 còn thu giữ hơn 750 bình khí N 2 O, nhiều vòi bơm và vỏ bóng cao su phục vụ khách do Chen Ci Fu cầm đầu, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.