Người đàn ông lao vào đánh đấm túi bụi trước cổng trường vì chỗ đỗ ô tô

Ngày 26/9, lãnh đạo phường Bắc Nha Trang xác nhận công an phường đã tiếp nhận và đang xử lý vụ việc gã đàn ông hành hung người khác ngay trước cổng Trường THCS Lý Thái Tổ, xuất phát từ mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô.

Trước đó vào trưa cùng ngày, một clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh người đàn ông mặc quần tây, áo sơ mi trắng đang lớn tiếng cãi vã với một nhóm phụ huynh đến đón con.

Người đàn ông ăn mặc lịch sự đánh người khác trước cổng trường học (Ảnh: Cắt từ clip).

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do tranh chấp chỗ đỗ ô tô của người đàn ông này.

Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông này bất ngờ lao vào đá và đấm liên tiếp một người khác. Vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi có người chứng kiến kịp thời can ngăn.

Hình ảnh được cho là người đàn ông cầm hung khí đi ngoài đường (Ảnh: Đức Thảo).

Ngoài clip nêu trên, một số hình ảnh khác cũng được chia sẻ, cho thấy người đàn ông này còn cởi áo, cầm theo hung khí để đe dọa người khác.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm tan học, có rất đông phụ huynh và học sinh chứng kiến, gây xôn xao dư luận.