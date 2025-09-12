Vụ án “ông bầu" Cao Tiến Đoan: Thêm loạt lãnh đạo Thanh Hóa bị khởi tố

Tối 12/9, nguồn tin của phóng viên Dân trí, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với 8 bị can liên quan đến vụ án ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, hay còn gọi là "Bầu Đoan".

Các bị can gồm: Lê Anh Xuân, Bí thư phường Hạc Thành (cựu Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa); Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương (cựu Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa); Lê Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn (cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa); Tào Minh Hạnh, cựu Giám đốc Trung tâm quỹ đất thành phố Thanh Hóa; Vũ Hoàng Tân, cựu cán bộ Trung tâm quỹ đất thành phố Thanh Hóa.

Trụ sở Thành ủy, UBND thành phố Thanh Hóa cũ, nơi nhiều bị can từng công tác (Ảnh: Hoàng Dương).

Các bị can này bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa còn khởi tố, bắt tạm giam Trần Tất Hùng, Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn để điều tra về tội Nhận hối lộ; Hà Văn Hiếu, nhân viên Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á để điều tra về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; Lê Thị Phương, Thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt ông Cao Tiến Đoan (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Ngày 8/9, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã bổ sung quyết định khởi tố bị can Cao Tiến Đoan về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Trước đó, ngày 29/8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Cao Tiến Đoan để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.