Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa

Tối 12/9, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam​ đối với ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, ngày 11/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Hải).

Theo nguồn tin, ông Nguyễn Văn Thi bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.