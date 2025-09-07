Bắt giang hồ Mạnh “Gỗ” ở Thanh Hóa

Tối 7/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “Gỗ”), để điều tra về 3 tội danh Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ.

Cùng tội danh này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa còn khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can khác.

Lực lượng công an làm việc với Nguyễn Văn Mai (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

9 bị can khác gồm: Trần Văn Quang (SN 1991), Nguyễn Hữu Hải (SN 1980), đều trú tại phường Hạc Thành; Lê Đình Trình (SN 1981), trú tại xã Sao Vàng; Vũ Ngọc Đợi (SN 1972), trú tại xã Lương Sơn; Lê Quang Vinh (SN 1983), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978), đều trú tại xã Lam Sơn; Nguyễn Hữu Hậu (SN 1974), trú tại phường Đông Quang; Phạm Văn Biên (SN 1978), trú tại xã Thiệu Hóa và Dương Đình Sơn (SN 1979), trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó chiều 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (SN 1974 ), tại số nhà 91 và 93, Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Nguyễn Văn Vi (tức Vi "Ngộ", SN 1981), ở phường Hạc Thành, về tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy tắc về kế toán.

Mạnh “Gỗ” được xem là đối tượng thân tín, có vai trò giúp sức tích cực cho Vi “Ngộ” thực hiện các hành vi trái pháp luật.