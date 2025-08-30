Bắt khẩn cấp “ông bầu” Cao Tiến Đoan

Ngày 30/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan điều tra bắt ông Đoan để điều tra hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt ông Cao Tiến Đoan (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, tối 28/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét khu dinh thự Thành An của ông Cao Tiến Đoan tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng cảnh sát còn khám xét tại trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, nằm trên tuyến đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Cảnh sát khám xét tại dinh thự Thành An của ông Đoan (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Cao Tiến Đoan (SN 1960), trú tại tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Ông Đoan là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, có trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài vai trò đứng đầu Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông Đoan còn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là "ông bầu" Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vi phạm của ông Cao Tiến Đoan.