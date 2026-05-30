Vụ án nữ giáo viên bị người tình sát hại (kỳ 1): Thi thể cạnh mương nước

Cách đây 14 năm, một giáo viên tiểu học ở xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ (nay là xã Hồng Châu, TP Hải Phòng), được phát hiện tử vong cạnh bờ mương dẫn nước thuộc địa bàn thôn Trại Hào, xã Hưng Long, huyện Ninh Giang cũ. Vụ án gây chấn động cả vùng quê vì sự tàn ác của hung thủ.

Thi thể nữ giáo viên với nhiều vết chém

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 16/12/2012, trong lúc đi làm đồng người dân phát hiện một thi thể cạnh bờ mương T10-1, đoạn km10+400 tỉnh lộ 396B, địa phận thôn Trại Hào, xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Ninh Giang cũ đã huy động các cán bộ chiến sĩ của các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp điều tra.

Trong lúc đi làm đồng, người dân phát hiện thi thể nữ giới nằm cạnh mương dẫn nước (Ảnh minh hoạ: AI).

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y xác định, thi thể là nữ giới, có độ tuổi 45 đến 50 tuổi, đang trong quá trình co cứng. Trên người nạn nhân có vết đâm thấu bụng và hàng chục vết đâm vào cổ trái. Trên cơ thể nạn nhân vẫn còn 1 sợi dây chuyền vàng và hơn 300.000 đồng trong túi áo khoác bên phải.

Đầu nạn nhân vẫn đội mũ bảo hiểm, trong túi áo bên trái có 3 chứng minh thư nhân dân mang tên 3 người khác nhau, cùng một số giấy tờ khác.

Để xác định danh tính nạn nhân, các trinh sát công an tỉnh Hải Dương cũ được cử đến các địa phương ghi trong chứng minh thư nhân dân gồm Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Thái Bình cũ.

Khi lực lượng công an đến các địa chỉ nói trên, cả 3 người trong chứng minh thư được tìm thấy trên người nạn nhân đều có mặt. Trong số 3 người này, một người cung cấp thông tin có đưa chứng minh thư của mình cho một người bạn tên V.T.L. (SN 1964, ở thôn 2, xã Văn Giang, huyện Ninh Giang cũ).

Cùng thời điểm này, cơ quan công an phát hiện thêm một chứng minh thư nhân dân tại hiện trường tên V.T.L.. Các trinh sát lập tức xác minh thông tin về người phụ nữ tên V.T.L..

Theo người thân của chị L. khoảng 17h ngày 15/12/2012, chị này điều khiển xe máy Air Blade màu đen, đỏ, biển kiểm soát 34E1-080.64, mang theo một điện thoại di động Samsung và nói với người nhà sang Thái Bình dự đám cưới nhưng sau đó không thấy về nhà. Qua điều tra, cơ quan công an xác định, thi thể nói trên chính là chị V.T.L..

Truy vết nghi can gây án

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng những thông tin thu thập được, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người. Căn cứ vào vết thương trên cổ nạn nhân, cơ quan điều tra nhận định thủ phạm là nam giới và có sức khoẻ tốt.

Qua xác minh nhân thân, nạn nhân làm giáo viên tại Trường Tiểu học xã Văn Giang, bản thân chị L. là giáo viên mẫu mực, có quan hệ tốt với đồng nghiệp và hàng xóm, không có điều tiếng gì, không nợ nần, không có mâu thuẫn với ai.

Câu hỏi được đặt ra là, vụ án liên quan đến mâu thuẫn tình cảm, hay một vụ cướp tài sản? Tại hiện trường cơ quan chức năng không phát hiện chiếc xe Air Blade màu đen, đỏ của nạn nhân.

Tại hiện trường cơ quan chức năng không phát hiện chiếc xe Air Blade màu đen, đỏ của nạn nhân (Ảnh minh hoạ: AI).

Song song với việc rà soát các mối quan hệ, mâu thuẫn của nạn nhân, từ những thông tin thu thập được cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Vì vậy, cơ quan điều tra tập trung lực lượng truy tìm kẻ đang sử dụng chiếc xe máy Air Blade mang biển kiểm soát 34E1-080.xx.

Để tìm kiếm ai đang sử dụng chiếc xe máy của nạn nhân Công an tỉnh Hải Dương đã điều động lực lượng chia làm nhiều mũi tỏa đi khắp các địa bàn nghi vấn.

