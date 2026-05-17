Vụ án lái xe ôm mất tích khi chở khách (kỳ cuối): Kế hoạch giết người

Đột kích phòng trọ bắt nghi can gây án

Sau khi xác định ông N.C.T., người lái xe ôm mất tích bị giết hại, cướp tài sản, cơ quan điều tra đã huy động lực lượng truy bắt hung thủ gây án.

Ngoài việc rà soát hàng loạt các đối tượng từng có tiền án, tiền sự trên địa bàn, cơ quan điều tra lần theo hành trình từ chiếc xe máy của nạn nhân và xác định nghi can gây án chính là người khách thuê ông T. chở về huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án nhận được thông tin nghi can đang lẩn trốn ở tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: CAND).

21h ngày 21/5/2019, một tổ công tác của Công an tỉnh Hà Nam cũ được điều động lên đường đi Thanh Hóa. Khi đến nơi, tổ công tác lập tức rà soát các địa điểm là khu vực các bến xe, nhà trọ nơi nghi can có thể đang lẩn trốn.

Quá trình rà soát, lực lượng công an nắm được thông tin nghi can xuất hiện tại một khu nhà trọ. Ngay sau đó, lực lượng công an bí mật làm việc với chủ nhà trọ và xác định được căn phòng nơi đối tượng đang ở. Khoảng 1h50 ngày 22/5/2019, các trinh sát công an đã ập vào căn phòng trọ bắt giữ nghi can.

Danh tính nghi can được xác định là Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, trú tại thôn 1, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương cũ, tỉnh Lâm Đồng). Qua khai thác nóng, đối tượng Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Kế hoạch tàn độc của hung thủ

Nguyễn Văn Dũng quê gốc tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ, nhưng theo gia đình vào miền Nam sinh sống từ nhỏ. Dũng từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích và chiếm đoạt vũ khí quân dụng.

Sau khi Dũng ra tù, không nghề nghiệp, Dũng bỏ nhà sống lang thang và thời gian gần đây thường về quê ở huyện Lý Nhân cũ sinh sống. Do thiếu tiền tiêu xài, hắn đã nảy ý định cướp tài sản của những người lái xe ôm...

Khoảng 16h, ngày 16/5/2019, Dũng đi xe khách từ bến xe Giáp Bát - Hà Nội về đến cầu vượt Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ.

Khi Dũng xuống xe, có một người lái xe ôm mời chào Dũng đi xe, nhưng với kế hoạch trước đó, Dũng từ chối và chủ động tìm đến ông N.C.T., bởi trước đó Dũng đã nhiều lần đi xe của ông T..

Để chuẩn bị cướp xe của ông T., vào ngày 16/5, Dũng đã gọi điện nhờ ông T. mua cho mình 3 bao tải dứa, nói dối là để che lồng chim cho khỏi gió và thuê ông T. chở đến điếm canh đê 136 thuộc địa phận xã Chân Lý, huyện Lý Nhân cũ để gặp bạn mua chim.

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng tại phiên tòa xét xử năm 2019 (Ảnh: Đức Văn).

Tin lời Dũng, ông T. mua giúp Dũng 3 bao tải rồi chở hắn về theo như lời hẹn. Khi về tới chân đê, lúc này vẫn có người nên Dũng yêu cầu ông T. chở Dũng đi tiếp về hướng cầu Hưng Hà.

Tại đây, Dũng tạo cớ lấy điện thoại di động của mình ra mở phần nhạc chuông để điện thoại nổi chuông, nhằm mục đích nói dối nạn nhân là bạn Dũng hẹn tại địa phận xã Chân Lý và xã Đạo Lý.

Khi đến khu vực đê hữu sông Hồng, thuộc địa phận xã Chân Lý, huyện Lý Nhân cũ, Dũng tạo cớ đi lấy lá tre để lót lồng chim và lừa để ông T. ngồi tẽ lá tre. Lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Dũng dùng một đoạn gậy tre đập vào vùng đầu, mặt ông T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó phi tang xác nạn nhân xuống vệ đê.

Sau khi gây án, Dũng lấy 1 điện thoại di động, 1 dao bấm và chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius cùng giấy tờ của ông T. mang lên Hà Nội cầm cố cho một cửa hàng cầm đồ ở quận Hoàng Mai cũ, TP Hà Nội, được 6 triệu đồng. Đến tối 21/5/2019, khi hắn bắt xe khách vào Thanh Hóa để bỏ trốn thì bị bắt giữ.

Ngày 19/9/2019, TAND tỉnh Hà Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Dũng về tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng án tử hình về tội Giết người, 5 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt cho cả hai tội danh là tử hình.