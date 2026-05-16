Vụ án lái xe ôm mất tích khi chở khách (kỳ 1): Tin báo lúc nửa đêm

Năm 2019, ông N.C.T. (SN 1962), làm nghề lái xe ôm ở tỉnh Hà Nam cũ, mất tích bí ẩn sau khi chở một vị khách về huyện Lý Nhân cũ. 5 ngày sau, thi thể ông T. được phát hiện tại khu vực đê hữu sông Hồng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân cũ.

Người lái xe ôm mất tích bí ẩn

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h30 ngày 17/5/2019, bà N.T.T., trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ đến Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Hà Nam, trình báo việc chồng mình là ông N.C.T. mất tích sau khi chở một vị khách về huyện Lý Nhân vào 16/5/2019. Gia đình bà T. đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Khu vực nút giao Liêm Tuyền nơi ông N.C.T. thường đứng đón khách (Ảnh: Hữu Nghị).

Theo lời bà T., chồng bà làm nghề lái xe ôm ở khu vực nút giao Liêm Tuyền, xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ. Ông T. là người hiền lành, rất thương vợ, con. Đặc biệt, ông T. mặc dù làm nghề lái xe ôm chưa bao giờ đi qua đêm.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam cũ nhận thấy nhiều bất thường trong sự việc ông T. mất tích. Đồng thời, Phòng CSHS đã phát đi thông báo truy tìm người mất tích trên địa bàn toàn quốc. Trong đó, đặc biệt chú ý đến địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ là nơi xác định nạn nhân đến cuối cùng.

Song song với việc tìm kiếm tung tích của ông T., các trinh sát Phòng CSHS tiếp tục thu thập lời khai của các nhân chứng phục vụ công tác điều tra.

Qua thông tin cung cấp của một người lái xe ôm khu vực nút giao Liêm Tuyền, các trinh sát thu thập thông tin, vào chiều tối 16/5/2019, người này gặp một nam thanh niên xuống xe khách tại cầu vượt Liêm Tuyền và chỉ cho người thanh niên này gặp ông Tư. Đặc biệt, một nhân chứng cũng cho hay chiều tối cùng ngày, người này chứng kiến việc nam thanh niên này lấy số điện thoại của ông N.C.T..

Tiếp tục mở rộng diện rà soát, các trinh sát Phòng CSHS và Công an huyện Lý Nhân cũ nhận được thông tin tối 16/5/2019, có một số người thấy 2 người đàn ông tại đê sông Hồng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân.

Xác định hành trình của ông T. cùng những manh mối thu thập được, cơ quan công an tập trung rà soát tung tích của ông T. tại khu vực huyện Lý Nhân, địa bàn cuối cùng nhìn thấy nạn nhân, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Thi thể người đàn ông trên đê hữu sông Hồng

Ngày 21/5/2019, trong lúc đi đào giun, hai anh N.V.C. và D.V.H., cùng ở huyện Lý Nhân, vô tình phát hiện thi thể của một người đàn ông đang phân huỷ tại khu vực đê hữu sông Hồng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân cũ.

Nhận thông tin, Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Lý Nhân đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định thi thể phát hiện ở đê hữu sông Hồng là ông N.C.T., người lái xe ôm mất tích nhiều ngày trước đó.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam cũ khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: Công an Hà Nam cũ).

Quá trình khám nghiệm tử thi cơ quan công an xác định phần đầu nạn nhân có nhiều vết thương. Tại hiện trường, thu giữ 3 bao tải, một số đoạn tre... nghi là phương tiện gây án. Chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius là phương tiện hành nghề chở khách và các tài sản cá nhân của nạn nhân cũng biến mất.

Từ các căn cứ thu thập được, Phòng CSHS xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Đối tượng gây án là người có quan hệ quen biết với nạn nhân và đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi phạm tội.

Tất cả manh mối về đối tượng tình nghi đều tập trung về nam thanh niên đã thuê nạn nhân chở về huyện Lý Nhân. Vậy vị khách đấy là ai? Đang ở đâu? Có quan hệ với nạn nhân hay không?.

Ngoài việc điều tra danh tính vị khách bí ẩn trên, cơ quan điều tra cũng rà soát hàng loạt các đối tượng từng có tiền án, tiền sự trên địa bàn, không bỏ lọt đối tượng nghi vấn.

(Còn tiếp).