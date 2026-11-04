Ngày 4/11, phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu bước sang phần tranh luận.

Công bố bản luận tội, đại diện Viện kiểm sát (VKS) cho biết, do thời hạn tố tụng, nhiều nội dung trong vụ án chưa được làm rõ và sẽ tiếp tục được cơ quan điều tra xác minh, giải quyết trong giai đoạn 2.

Trong đó có hành vi của hơn 1.400 người khác trong bộ máy do Phó Đức Nam điều hành; hoạt động của các cổng trung gian thanh toán như BigPay, ApotaPay, CPay,...

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi có dấu hiệu rửa tiền của những người thân các bị cáo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu.

Đây là những người đứng tên nhiều tài sản có giá trị lớn nhưng chưa làm rõ được nguồn tiền hình thành tài sản.

Theo đại diện VKS, các nội dung trên sẽ tiếp tục được điều tra, xử lý nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Bị cáo Phó Đức Nam (Ảnh: Minh Phương).

Cũng theo VKS, vụ án có nhiều bị cáo là người thân trong cùng gia đình, như Phó Đức Nam và bố mẹ là Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu; hai vợ chồng Trần Văn Công và Trần Thị Quỳnh Trang; bị cáo Nguyễn Thanh Tâm là em của Nguyễn Thanh Phong,...

Từ đó, đại diện VKS đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo khi lượng hình.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các nội dung và quan điểm giải quyết vụ án, VKS kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc mua bán, giao dịch, đầu tư kinh doanh chứng khoán quốc tế, Forex trên các sàn giao dịch chưa được cấp phép.

VKS cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần rà soát quá trình mở và sử dụng tài khoản ngân hàng của các công ty trách nhiệm hữu hạn; thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền của các tổ chức ngân hàng và các đơn vị được Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

Tăng cường quản lý tài khoản ngân hàng và hoạt động trung gian thanh toán; nâng cao quy trình xác thực khách hàng khi mở tài khoản ngân hàng trực tuyến.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tài khoản có giao dịch bất thường, như nhận tiền từ nhiều nguồn hoặc chuyển tiền nhanh qua nhiều tài khoản.

Bên cạnh đó, VKS kiến nghị các bộ, ngành nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động trên không gian mạng, thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Giao dịch điện tử.

Trong phần luận tội và đề nghị mức án trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11-12 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nam là tù chung thân.

Về cùng 2 tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị VKS mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 10-11 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọ là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình) bị đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.

Viện kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, nợ nần, hôn nhân tan vỡ, thậm chí có bị hại từng nghĩ đến việc tự tử.

Đại diện VKS cho biết các bị cáo sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, số điện thoại ẩn danh thông qua các ứng dụng để gọi điện, nhắn tin, kết bạn Zalo, từng bước tiếp cận người có nhu cầu đầu tư.

Quá trình tiếp cận có thể kéo dài từ vài ngày đến nhiều tuần. Nội dung trao đổi được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc kết bạn, tạo dựng quan hệ tình cảm đến dẫn dắt câu chuyện sang lĩnh vực đầu tư tài chính.