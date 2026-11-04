Sáng 4/11, phiên tòa xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, bước sang phần tranh luận.

Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội, trước khi đưa ra mức án đề nghị HĐXX tuyên phạt dành cho 188 bị cáo.

Đánh giá vai trò của từng bị cáo, đại diện VKS xác định Phó Đức Nam là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò cao nhất trong đường dây lừa đảo. Theo cơ quan công tố, Nam cùng các đồng phạm đã xây dựng một hệ thống nhân sự chuyên nghiệp, tổ chức thành nhiều tầng lớp, cấp bậc để thực hiện hành vi phạm tội.

Đại diện VKS xác định Nam là người chỉ đạo, điều hành hoạt động của hệ thống, đồng thời hưởng lợi lớn nhất sau khi trừ các chi phí vận hành. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan công tố còn cáo buộc Nam thực hiện hành vi rửa tiền nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền phạm tội, đầu tư và tích lũy tài sản.

Theo phần luận tội, Nam đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để thực hiện các giao dịch, mua tài sản và tiền điện tử. Tổng số tiền được VKS xác định liên quan đến hành vi rửa tiền của Nam là khoảng 561 tỷ đồng.

Đối với Lê Khắc Ngọ, đại diện VKS xác định bị cáo giữ vai trò cao thứ hai, cùng Nam tham gia chủ mưu và tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng, tổ chức hoạt động nhằm lôi kéo, dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ cáo trạng, lời khai tại tòa, cơ quan tố tụng đề nghị HĐXX phạt Phó Đức Nam án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt bị đề nghị là tù chung thân.

Cơ quan tố tụng đề nghị HĐXX phạt Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 10-11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt bị đề nghị là tù chung thân.

Cáo buộc lập 36 website giao dịch, chiếm đoạt nghìn tỷ

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Nam và Lê Khắc Ngọ và các nhân viên bị cáo buộc thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng. Nhà chức trách xác định Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Cáo trạng thể hiện Nam quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, rồi tìm hiểu mô hình vận hành các website có giao diện tương tự sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Sau khi về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên, tổ chức hoạt động và cùng Ngọ, Bùi Trung Đức mở rộng hệ thống.

Nhóm bị cáo buộc tạo lập 36 website giao dịch, thành lập 81 công ty và sử dụng các pháp nhân để mở tài khoản nhận tiền, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự. Hệ thống được chia thành nhiều bộ phận như kỹ thuật, marketing, kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

Theo cáo trạng, các website không thực hiện giao dịch đối ứng ra thị trường quốc tế. Nhà đầu tư thực chất giao dịch với chủ sàn; khi khách hàng thua, phía vận hành được hưởng tiền.

Nhân viên được giao gọi điện, giới thiệu cơ hội đầu tư sinh lời cao, hướng dẫn khách mở tài khoản và nạp tiền. Ban đầu, người chơi có thể thắng một số lệnh nhỏ, rút được tiền để tạo lòng tin. Sau đó, họ tiếp tục được khuyến khích nạp thêm, giao dịch với số tiền lớn hơn.

Khi khách thua lỗ, nhân viên tìm cách thuyết phục họ tiếp tục nạp tiền để gỡ. Nếu khách muốn rút khoản lớn, bộ phận liên quan tìm cách trì hoãn hoặc khuyên họ tiếp tục đầu tư.

Đối với cáo buộc rửa tiền, Nam bị cho là đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản, vàng, ngoại tệ và nhờ người khác đứng tên tài sản. Riêng khoản tiền mua 32 bất động sản được cáo trạng xác định là hơn 378 tỷ đồng.

Còn Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới cung cấp dữ liệu giao dịch không đúng thực tế khi cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử liên quan đến hệ thống của Nam. Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, 232 bị hại đã chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví thanh toán liên quan.

Mr Pips khai khách hàng bị cuốn vào vòng xoáy nạp tiền

Tại tòa, Phó Đức Nam khai nhân viên kinh doanh có nhiệm vụ tiếp cận, mời chào khách hàng và hướng dẫn họ nạp tiền lần đầu. Sau đó, bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp tục tư vấn, tìm cách khiến họ chuyển thêm tiền.

Nam thừa nhận các nhà đầu tư cá nhân không có khả năng chiến thắng trên những sàn thuộc đường dây do mình điều hành. Theo bị cáo, nhiều người từ chỗ muốn đầu tư sinh lời đã bị cuốn vào vòng xoáy giao dịch, liên tục nạp tiền và trở thành những “con bạc”.

Trả lời xét hỏi ngày 2/11, Nam cho rằng bộ phận chăm sóc khách hàng trực tiếp gây thiệt hại lớn nhất cho khách sau khi họ tham gia giao dịch. Bị cáo cũng nói 99% nhà đầu tư trên sàn của mình thua lỗ vì thiếu kiến thức.

Đây là lời trình bày của bị cáo tại tòa. Theo cáo trạng, các giao dịch trên những website này không được đưa ra thị trường quốc tế mà thực chất diễn ra với chủ sàn.

Về thu nhập, Nam khai mỗi tháng được hưởng khoảng 3-5% lợi nhuận của các sàn và có thời gian nhận bằng vàng hoặc USD. Bị cáo nói không nhớ chính xác số tiền được hưởng, nhưng qua kết luận điều tra biết mình bị xác định hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng.

Nam không đồng tình với việc bị xác định độc quyền quản lý toàn bộ 36 sàn giao dịch. Bị cáo khai đã gửi đơn tố cáo một người khác cùng tham gia điều hành và đề nghị cơ quan tố tụng làm rõ trách nhiệm những cá nhân liên quan.

Khi được hỏi về thông tin tài sản bị thu giữ trị giá khoảng 5.300 tỷ đồng, Nam nói không cho rằng tài sản của mình nhiều đến vậy. Bị cáo đồng ý sử dụng toàn bộ tài sản bị thu giữ, kể cả tài sản không có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, để bồi thường cho các bị hại.

Tại phiên xét hỏi, Nam còn khai mắc rối loạn lưỡng cực, có thời điểm hành động “bất chấp cả lương tâm”, gây hệ lụy cho xã hội. Gia đình và luật sư đề nghị tòa xem xét cho bị cáo giám định pháp y tâm thần.