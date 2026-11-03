Ngày 3/11, Công an xã Tân An Hội đang phối hợp với Công an xã Củ Chi và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM xác minh vụ việc liên quan đến các clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên ô tô.

Trước đó, ngày 2/11, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một thanh niên cầm điện thoại mở cửa ô tô. Tại đây, người này phát hiện một đôi nam nữ đang ở khu vực ghế lái.

Công an đang làm rõ vụ clip đôi nam nữ trên ô tô được người dùng mạng xã hội lan truyền (Ảnh: Cắt từ clip).

Phát hiện bị quay clip, người đàn ông trong ô tô vội vã bỏ chạy. Sau đó, người quay clip liên tục chất vấn cô gái ngồi trên xe về hành động vừa xảy ra.

Đến ngày 3/11, một số clip khác được cho là ghi lại sự việc xảy ra tại nhà riêng của cô gái tiếp tục được lan truyền. Trong đó, có đoạn cô gái và nam thanh niên xảy ra cự cãi, xô đẩy nhau.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Tân An Hội cho biết, theo báo cáo ban đầu của công an địa phương, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Tân An Hội. Tuy nhiên, gia đình người bị hại và người quay clip đều cư trú tại xã Củ Chi.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình cô gái đã đến trụ sở Công an xã Củ Chi trình báo. Các đơn vị liên quan đang phối hợp xác minh, mời các bên lên làm việc để làm rõ.