Sau một tuần xét xử vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối liên quan đến 188 bị cáo, những lời khai của Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) và Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình),... liên tục thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt tại phiên tòa.

Tại tòa, từ câu chuyện sở hữu khối tài sản khổng lồ, cách biến nhà đầu tư thành những “con bạc”,... các bị cáo đã hé lộ nhiều tình tiết phía sau đường dây bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.560 tỷ đồng của 919 bị hại.

Shark Bình: "Bị cáo đi tù là chắc rồi"

Trong phiên xét hỏi ngày 30/10, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) gây chú ý khi trình bày về trách nhiệm của bản thân trong hoạt động của Công ty Ngân lượng và những sai phạm liên quan đến đường dây Mr Pips.

Trước HĐXX, Shark Bình khai hệ thống ví điện tử Ngân lượng liên kết với nhiều ngân hàng, phục vụ hàng nghìn khách hàng. Những sàn giao dịch của Phó Đức Nam ban đầu cũng chỉ đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán như các khách hàng khác.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

Khi lượng giao dịch tăng cao, hệ thống của Mr Pips trở thành khách hàng lớn và được bố trí nhân viên phụ trách riêng. Đáng chú ý, Shark Bình khai chưa từng gặp trực tiếp Phó Đức Nam, cũng không biết người này là ai cho đến khi thông tin Mr Pips bị bắt xuất hiện trên báo chí.

Song bị cáo thừa nhận bản thân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo cấp dưới cung cấp thông tin liên quan đến yêu cầu tra soát của cơ quan công an cho phía khách hàng và việc làm này xuất phát từ mong muốn duy trì quan hệ với khách hàng lớn, bảo đảm doanh thu cho doanh nghiệp.

Khi được HĐXX hỏi về trách nhiệm đối với những sai phạm xảy ra, Shark Bình khẳng định bản thân chấp nhận hình phạt của pháp luật.

Đặc biệt, khi đề cập đến khả năng phải chấp hành án tù, Shark Bình nói đã chuẩn bị tâm lý từ trước. "Bị cáo đi tù là chắc rồi ạ", Shark Bình trình bày.

Trước câu nói này, chủ tọa Trần Nam Hà nhắc nhở bị cáo hiện mới đang bị truy tố, còn việc có tội hay không, mức hình phạt thế nào phải do HĐXX quyết định.

Tuy nhiên, ông Bình tiếp tục khẳng định bản thân nghĩ rằng mình sẽ phải đi tù.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đến chiều 31/10, khi trả lời câu hỏi của luật sư, Shark Bình tiếp tục gây chú ý khi đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai nữ nhân viên là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm.

Đối với bị cáo Tâm, ông Nguyễn Hòa Bình trình bày người này đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đồng thời vừa trải qua ca phẫu thuật điều trị ung thư tuyến giáp.

Do đó, bị cáo mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình, sức khỏe và vai trò của các nhân viên để có chính sách khoan hồng.

Mr Pips: Quá nhiều tài sản nên không nhớ hết các giao dịch

Trong quá trình trả lời thẩm vấn của HĐXX cũng như Viện kiểm sát, bị cáo Phó Đức Nam liên tục đưa ra những lời khai gây chú ý về cách thức vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối và khối tài sản khổng lồ của mình.

Trước HĐXX, Mr Pips thừa nhận các nhà đầu tư cá nhân tham gia những sàn giao dịch do đường dây điều hành gần như không có khả năng chiến thắng.

Mr Pips trình bày sau khi khách hàng nạp tiền và thực hiện những giao dịch đầu tiên, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận, tiếp tục tư vấn, hướng dẫn đặt lệnh và tìm cách khiến họ nạp thêm tiền.

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

Từ những người mong muốn đầu tư sinh lời, nhiều khách hàng dần trở thành những “con bạc”, liên tục nạp tiền với hy vọng gỡ lại khoản thua lỗ trước đó.

Đáng chú ý, Nam khai ngay cả nhân viên trong hệ thống cũng không biết làm cách nào để chiến thắng trên những sàn giao dịch này.

Những lời khai về tiền bạc của Mr Pips tiếp tục khiến phiên tòa chú ý trong ngày 30/10.

Khi được đại diện VKS hỏi về việc mua tặng anh trai người yêu chiếc ô tô Volvo XC90 trị giá khoảng 4 tỷ đồng, Nam giải thích bản thân thường xuyên mua xe nên thời điểm đó “tùy hứng” mua tặng.

Cũng trong phiên xét hỏi này, Nam khai từng thuê mợ ruột là Nguyễn Thị Thủy làm kế toán với mức lương 70 triệu đồng/tháng. Bị cáo lý giải bản thân sở hữu nhiều doanh nghiệp, bất động sản và tài sản có giá trị lớn nên muốn tuyển người thân có chuyên môn để yên tâm quản lý.

Đặc biệt, khi luật sư hỏi về một giao dịch bất động sản tại TPHCM, Nam khai đến khi bị bắt mới biết giao dịch này đã được thực hiện. Bị cáo giải thích do có quá nhiều tài sản nên không nhớ hết các giao dịch bất động sản của mình.

Bị cáo Phó Đức Nam được dẫn giải khỏi phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Một lời khai khác cũng gây chú ý là việc Nam thành lập “tổ tư vấn” gồm những người am hiểu pháp luật, trong đó có hai cán bộ công an và một luật sư.

Mr Pips cho biết nhóm này được trả 350 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể các khoản thưởng.

Khi được đại diện VKS hỏi về việc những người trong tổ tư vấn có biết hoạt động thực tế của các sàn giao dịch hay không, Mr Pips khẳng định bản thân không tiết lộ.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Minh Anh).

Đến sáng 31/10, lời khai của Mr Pips tiếp tục gây chú ý khi bị cáo nói mình mắc bệnh rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, thời điểm đang du học tại Singapore.

Nam cho biết căn bệnh khiến cảm xúc thay đổi thất thường. Có lúc dù sở hữu rất nhiều tiền bạc, bị cáo vẫn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa.

"Có những lúc bị cáo buồn, kể cả có nhiều tiền cũng thấy cuộc đời này vô thường, vô nghĩa", Mr Pips trình bày.

Mr Hunter: Nhận lương bằng vàng, sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ

Trong phiên xét hỏi ngày 28/10, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cũng gây chú ý khi khai về số tài sản khổng lồ bị cơ quan điều tra thu giữ.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

Mr Hunter trình bày trong quá trình quản lý các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế cùng Phó Đức Nam bản thân được trả lương, thưởng bằng vàng thay vì tiền mặt.

Mỗi lần thanh toán, nhân viên tài vụ mang vàng đến nhà để Ngọ nhận và cất giữ.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 143 miếng vàng nguyên khối, tổng trọng lượng khoảng 142kg, được xác định là tài sản của Ngọ, trị giá hơn 356 tỷ đồng vào thời điểm định giá tháng 10/2024.

Tuy nhiên, trước HĐXX, Mr Hunter cho rằng nếu tính theo giá thị trường hiện nay, số vàng có thể trị giá hơn 600 tỷ đồng.

Khi được hỏi về khả năng khắc phục hậu quả, Ngọ khẳng định bản thân có thừa tài sản để thực hiện nghĩa vụ bồi thường.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ được dẫn giải rời phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bị cáo đề nghị sử dụng toàn bộ vàng, tiền mặt, ô tô, bất động sản bị thu giữ để khắc phục hậu quả cho các bị hại, đồng thời bồi thường thay cho một số nhân viên từng làm việc dưới quyền.

Đáng chú ý, khi trả lời luật sư trong phiên xét hỏi ngày 31/10, Mr Hunter còn tiết lộ về hoạt động quản lý nhân sự của công ty.

Cụ thể, Lê Khắc Ngọ cho biết trong suốt thời gian điều hành các văn phòng, gần như không có nhân viên cấp quản lý nào tự ý xin nghỉ việc. Nguyên nhân được bị cáo lý giải là mức thu nhập quá hấp dẫn.

Tuy nhiên, khi luật sư hỏi liệu số tài sản bị thu giữ có đủ để thực hiện tất cả những cam kết bồi thường hay không, lần này Mr Hunter thừa nhận không dám bảo đảm.

Sau một tuần xét xử, những lời khai về tiền tỷ, hàng trăm kg vàng, siêu xe và các khoản thu nhập khổng lồ đã phần nào hé lộ cách thức vận hành, phân chia lợi ích trong đường dây bị cáo buộc lừa đảo hơn 900 nhà đầu tư.

Trong khi các bị cáo liên tục trình bày về tài sản, trách nhiệm và mong muốn khắc phục hậu quả, điều mà hàng trăm bị hại chờ đợi vẫn là khả năng thu hồi số tiền đã mất.