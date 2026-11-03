Sau một tuần xét xử Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips), cùng 187 bị cáo, HĐXX đã kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang tranh tụng. Tại tòa, lời khai của các bị cáo đã cho thấy cách thức lôi kéo nhà đầu tư, lợi ích của những người tham gia và dòng tiền trong vụ án.

Các bị cáo trong phiên tòa (Ảnh: Nam Hải).

“Bị cáo đi tù là chắc rồi ạ”

Trả lời HĐXX, Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi), tức Shark Bình, nói nhận thức được trách nhiệm của người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng và chấp nhận hình phạt đối với những sai phạm của bản thân, doanh nghiệp.

“Bị cáo đi tù là chắc rồi ạ”, ông Bình trình bày.

Trước câu nói này, chủ tọa Trần Nam Hà nhắc nhở bị cáo hiện mới đang bị truy tố, còn việc có tội hay không, mức hình phạt thế nào phải do HĐXX quyết định.

Tuy nhiên, ông Bình tiếp tục nói bản thân nghĩ rằng mình sẽ phải đi tù.

Đến chiều 31/10, khi trả lời câu hỏi của luật sư, Shark Bình tiếp tục gây chú ý khi đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai nữ nhân viên là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm.

Đối với bị cáo Tâm, ông Nguyễn Hòa Bình trình bày người này đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đồng thời vừa trải qua ca phẫu thuật điều trị ung thư tuyến giáp. Do đó, bị cáo mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình, sức khỏe và vai trò của các nhân viên để có chính sách khoan hồng.

“188 bị cáo đã biến tất cả nhà đầu tư thành con bạc”

Phó Đức Nam khai nhân viên kinh doanh có nhiệm vụ đánh vào lòng tham, mong muốn hưởng lãi cao và sự thiếu hiểu biết để thuyết phục khách hàng nạp tiền lần đầu.

Sau đó, bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp tục tìm cách khiến nhà đầu tư nạp “nhiều tiền nhất có thể”. Theo Nam, nhân viên bộ phận này được hưởng hoa hồng 4-6%, có thời điểm lên tới 7%.

Mr Pips Phó Đức Nam (Ảnh: Nam Hải).

“Bởi thế, 188 bị cáo ngồi đây đã biến tất cả nhà đầu tư chứng khoán, ngoại hối trên sàn của bị cáo thành con bạc”, Nam nói.

Lời khai này mô tả rõ hai tầng vận hành của hệ thống: Nhân viên kinh doanh kéo khách vào sàn, còn bộ phận chăm sóc khách hàng giữ họ trong vòng xoáy giao dịch, nạp thêm tiền và tìm cách gỡ khoản thua lỗ trước đó.

“Bị cáo cũng không nhớ nữa”

Khai về tài sản ở nước ngoài, Mr Pips nói còn hai căn hộ và khoảng 700.000 USD trong tài khoản tại Campuchia. Với tài khoản tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nam không nhớ còn bao nhiêu tiền.

Khi chủ tọa hỏi có phải “nhiều tiền quá không nhớ hết”, Nam nhỏ giọng đáp: “Bị cáo cũng không nhớ nữa”.

Lời khai này cho thấy quy mô tài sản và số lượng giao dịch của bị cáo lớn đến mức chính Nam khai không thể nhớ đầy đủ. Theo cáo buộc, Nam đã dùng hàng trăm tỷ đồng mua bất động sản, vàng, ngoại tệ, xe sang và nhiều món đồ xa xỉ.

“Bị cáo và Lê Khắc Ngọ cũng đang đặt câu hỏi tại sao lại nhiều tiền thế”

Khi luật sư nhắc đến thông tin tổng tài sản bị thu giữ khoảng 5.300 tỷ đồng, Nam cho rằng con số này không thể lớn như vậy.

“Bị cáo và Lê Khắc Ngọ cũng đang đặt câu hỏi tại sao lại nhiều tiền thế”, Nam trình bày.

Con số được luật sư nêu là giá trị tài sản thu giữ từng xuất hiện trên báo chí. Theo đó, cơ quan chức năng đã thu giữ 48 phương tiện, gồm 41 ô tô và 7 mô tô. Trong số này có nhiều xe thuộc các thương hiệu Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz, BMW và Lexus.

Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa (Ảnh: Nam Hải).

Cơ quan điều tra cũng kê biên hoặc tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản; xác minh thêm một số bất động sản tại Campuchia, Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia. Khối tài sản bị thu giữ, phong tỏa còn gồm 316 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, hơn 200 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, 9 tỷ đồng trái phiếu, 69 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 2,3 triệu USD.

Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ 246kg vàng nguyên khối, 890 miếng vàng SJC, 59 đồng hồ hàng hiệu trị giá khoảng 300 tỷ đồng, 84 món trang sức bằng vàng, đính kim cương cùng nhiều túi xách và đồ hiệu có giá trị lớn.

“Thay vì nhận tiền thì bị cáo nhận vàng”

Lê Khắc Ngọ (36 tuổi), tức Mr Hunter, khai khoảng 142kg vàng nguyên khối bị thu giữ là tiền lương, hoa hồng mà bị cáo được hưởng trong thời gian làm việc cho hệ thống.

“Thay vì nhận tiền thì bị cáo nhận vàng”, Ngọ nói và cho biết hai nhân viên tài vụ từng chở vàng đến tận nhà.

Số vàng được định giá hơn 356 tỷ đồng vào thời điểm điều tra. Ngọ cho rằng nếu tính theo giá hiện tại, tài sản có thể trị giá hơn 600 tỷ đồng và đề nghị dùng toàn bộ để bồi thường, thậm chí khắc phục thay cho một số nhân viên dưới quyền.

Lời khai cho thấy thu nhập trong hệ thống được chuyển thành vàng nguyên khối với khối lượng đặc biệt lớn. Đây cũng là cơ sở để HĐXX xem xét nguồn gốc tài sản và cáo buộc rửa tiền đối với Ngọ.

“Nam là người kinh doanh nên có số tài sản này cũng bình thường”

Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi), bạn gái Mr Pips, khai từng cất giữ 44,8 tỷ đồng, 1,7 triệu USD, khoảng 94kg vàng, đồng hồ và hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tủ quần áo tại căn hộ.

Khi được hỏi vì sao không nghi ngờ khối tài sản quá lớn, Tâm đáp: “Nam là người kinh doanh nên bị cáo thấy để có được số tài sản này là cũng bình thường”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Nam Anh).

Bị cáo thừa nhận sai phạm nhưng cho rằng chỉ từ khi một người trong hệ thống bị bắt năm 2023, mình mới nhận thấy dấu hiệu bất thường và chỉ phải chịu trách nhiệm với khoảng 50 tỷ đồng giao dịch sau thời điểm đó.

“Không ai tự nhận mình đi lừa đảo trước công an rồi lại nhờ giúp”

Trước cáo buộc chi 6,4 tỷ đồng để duy trì một tổ tư vấn gồm những người am hiểu pháp luật, có quan hệ, Mr Pips nói nhóm này không biết hoạt động của mình là phi pháp.

“Không ai tự nhận mình đi lừa đảo trước công an rồi lại nhờ giúp”, Nam khai.

Tuy nhiên, chính Nam thừa nhận từng muốn được tư vấn về khả năng mở sàn forex tại Việt Nam, cách thoái thác trách nhiệm khi khách hàng khiếu kiện và cách xử lý khi nhân viên bị công an triệu tập.

Tại tòa, Mr Pips gửi lời xin lỗi đến các bị cáo ở trong tổ tư vấn vì đã lợi dụng lòng tin của họ, từ đó dẫn đến hậu quả là chính bản thân 3 thành viên trong tổ phải hầu tòa với cáo buộc đồng phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Đôi khi bị cáo bất chấp cả lương tâm”

Mr Pips khai mắc rối loạn lưỡng cực, cảm xúc thay đổi giữa những giai đoạn hưng phấn và trầm cảm.

“Nói như mấy anh đa cấp thì khi hưng phấn bị cáo hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi, đôi khi bất chấp cả lương tâm, làm những việc gây ra hệ lụy cho xã hội”, Nam trình bày.

Trước đó, khi bà Lê Thị Liễu, mẹ Mr Pips, trình bày con trai mắc bệnh suốt nhiều năm và đề nghị được giám định pháp y tâm thần, chủ tọa Trần Nam Hà chất vấn ngược: “Theo bị cáo, một người bình thường có làm được những việc như bị cáo Phó Đức Nam đã làm đối với gần 1.000 bị hại ở đây không?”.

Đại diện VKS tại tòa (Ảnh: Nam Hải).

Bà Liễu cho rằng một người bình thường, lương thiện sẽ không thực hiện những hành vi như vậy, song lý giải con trai còn trẻ, nông nổi và có thể đã bị đồng tiền làm mờ mắt.

Nghe đến đây, chủ tọa nói: “HĐXX hiểu tâm tư và cảm giác của bị cáo, nhưng đối với một người tự nhiên có nhiều tiền như thế, khả năng cũng mắc những hành vi bất thường thật”. Ngay sau lời nhận xét, nhiều bị hại có mặt tại phòng xử án đồng loạt vỗ tay.

“Từ người được ăn học tử tế, bị cáo trở thành kẻ bất lương”

Nguyễn Văn Đức khai làm việc trong đường dây hơn 4 năm, trực tiếp tư vấn, mời gọi 10 nhà đầu tư và phải khắc phục hơn 1 tỷ đồng.

“Sự cẩu thả trong việc lựa chọn nghề nghiệp đã khiến bị cáo từ một người được ăn học tử tế trở thành kẻ bất lương, trực tiếp và gián tiếp tham gia lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người”, Đức nói.

Lời khai cho thấy hành trình của nhiều nhân viên trong vụ án: bắt đầu từ một thông tin tuyển dụng, nhận lương cố định, sau đó bị cuốn vào cơ chế hoa hồng tính trên số tiền khách hàng nạp. Tuy nhiên, việc lựa chọn nghề nghiệp “cẩu thả” không xóa đi trách nhiệm khi nhân viên nhận ra khách liên tục thua lỗ nhưng vẫn mời gọi họ chuyển tiền.

“Các bị cáo trong vụ án này vô cùng tàn nhẫn”

Bà N.T.M., một bị hại, khai đã chuyển hơn 10 tỷ đồng vào hệ thống nhưng chỉ rút lại được khoảng 1 tỷ đồng. Khi bà đã thua gần hết tiền, các nhân viên vẫn thúc vay thêm 10 tỷ đồng để tránh “cháy” tài khoản và có cơ hội gỡ lại.

“Các bị cáo trong vụ án này vô cùng tàn nhẫn. Khi tôi đã bị lừa hơn 10 tỷ đồng nhưng họ vẫn không buông tha”, bà M. nghẹn ngào nói.

Bị hại xếp hàng để vào dự phiên tòa (Ảnh: Hải Long).

Câu nói của bị hại bổ sung phần còn thiếu phía sau những con số tiền lương, hoa hồng và tài sản bị thu giữ. Khoản tiền bị mất đã khiến bà phải bán nhà, bán xe, gánh nợ và hôn nhân tan vỡ. Nó cũng cho thấy thủ đoạn thúc khách nạp thêm đặc biệt hiệu quả khi họ rơi vào trạng thái hoảng loạn vì sợ mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Ngày 4/11, tòa tiếp tục làm việc.