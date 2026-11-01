Mr Pips và Mr Hunter tố cáo thêm đồng phạm trong đường dây lừa đảo

Sau một tuần xét xử Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) và 186 đồng phạm, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội vẫn đang dành thời gian để các luật sư tham gia xét hỏi, làm rõ hành vi của từng bị cáo.

Trong phần trả lời luật sư ngày 31/10, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đưa ra nhiều lời khai đáng chú ý.

Đề nghị điều tra, xử lý thêm những người hưởng lợi

Trong đó, cả hai bị cáo đều cho rằng còn những người khác tham gia quản lý, điều hành, tư vấn khách hàng, hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn từ các sàn giao dịch nhưng chưa bị xử lý.

Đồng thời cả Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cũng đã viết đơn tố cáo một người từng tham gia quản lý cùng mình.

Trả lời câu hỏi của luật sư, Phó Đức Nam cho rằng việc cáo trạng xác định bị cáo độc quyền quản lý 36 sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối là chưa chính xác.

Bị cáo Phó Đức Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Để chứng minh, Nam liệt kê một số sàn giao dịch mà bị cáo không trực tiếp quản lý, điều hành. Trong đó, Nam cho biết từng làm việc tại sàn GKFX nhưng không điều hành sàn giao dịch này tại Việt Nam.

Bị cáo cũng cho rằng thời điểm bắt đầu và kết thúc việc quản lý một số sàn giao dịch không hoàn toàn trùng khớp với các mốc thời gian được xác định trong cáo trạng.

Đáng chú ý, Nam khai cách đây hơn một tháng đã viết đơn tố cáo, phản ánh việc từ năm 2020 có một cá nhân khác cùng tham gia quản lý, điều hành các sàn giao dịch với mình.

Nam trình bày, việc viết đơn nhằm làm rõ những người cùng tham gia điều hành, chứng minh bị cáo không độc quyền quản lý toàn bộ 36 sàn giao dịch như cáo buộc.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Từ đó, Nam đề nghị cơ quan tố tụng xác định rõ thời gian thực tế bị cáo tham gia quản lý từng sàn, đồng thời làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

Cũng trong phần trả lời luật sư, Lê Khắc Ngọ đưa ra những lời khai tương tự.

Mr Hunter cho rằng ngoài bản thân bị cáo, còn có những người khác cùng tham gia quản lý bộ phận sale tại Việt Nam nhưng đến nay chưa bị xử lý.

Ngọ khai đã viết đơn tố giác những người này gửi cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, Mr Hunter cho biết trong quá trình làm việc cùng nhau, Phó Đức Nam thường xuyên than chán nản, muốn bỏ mọi thứ và có thời điểm chỉ nằm ở nhà. Khi đó, Ngọ phải tìm cách động viên Nam.

Mr Pips thắc mắc về khối tài sản 5.300 tỷ đồng

Một nội dung đáng chú ý khác trong phần xét hỏi là khối tài sản của các bị cáo bị cơ quan điều tra thu giữ.

Luật sư đặt câu hỏi về thông tin được truyền thông đăng tải sau khi Nam bị bắt, trong đó đề cập tổng giá trị tài sản bị thu giữ của các bị cáo, đặc biệt là Phó Đức Nam, lên tới 5.300 tỷ đồng.

Trước câu hỏi về số tài sản của mình có lên tới con số trên hay không, Mr Pips khẳng định không thể nhiều đến vậy.

"Bị cáo cho rằng không thể lên đến số tiền này. Bị cáo và Lê Khắc Ngọ cũng đang đặt câu hỏi tại sao lại nhiều tiền thế”, Nam trả lời.

Khi được hỏi về việc khắc phục hậu quả, Phó Đức Nam khẳng định sẵn sàng sử dụng toàn bộ tài sản bị thu giữ, kể cả những tài sản không có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, để bồi thường cho các bị hại.

"Bị cáo không mong muốn lấy lại bất cứ thứ gì trong phiên tòa này", Nam nói.

Mr Pips đề nghị xem xét vì cùng một hành vi có thể bị xử phạt ở 2 nơi

Bên cạnh đó, Mr Pips cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cũng đang điều tra bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn giao dịch Swissmes.com.

Tuy nhiên, khi đọc kết luận điều tra trong vụ án đang xét xử, Nam nhận thấy có cả những bị hại của sàn Swissmes.com.

Do đó, Phó Đức Nam cho rằng cùng một hành vi nhưng có thể bị khởi tố, truy tố ở hai nơi là chưa hợp lý.

Bị cáo Phó Đức Nam được dẫn giải khỏi phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bị cáo cũng khẳng định trước năm 2019 chưa thực hiện hành vi lừa đảo mà chỉ làm công ăn lương tại sàn GKFX với mức thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.

Liên quan đến dòng tiền của các nhà đầu tư, Nam khai khách hàng chuyển tiền vào các sàn giao dịch thông qua những ví trung gian như Ngân Lượng,…

Tuy nhiên, bị cáo không chắc chắn toàn bộ số tiền qua các ví trung gian có được chuyển về tài khoản của mình hay không.

Sau câu trả lời này của Mr Pips, luật sư đề nghị có đại diện các đơn vị trung gian thanh toán tham gia phiên tòa để trực tiếp trả lời, làm rõ dòng tiền.

Cũng tại phiên tòa, Lê Khắc Ngọ tiếp tục đề cập đến việc sử dụng tài sản để khắc phục hậu quả cho các bị hại. Ngoài 147kg vàng đã bị cơ quan chức năng thu giữ, bị cáo đề nghị dùng thêm hai ô tô Lamborghini Urus và Porsche Panamera để bồi thường.

Mr Hunter khẳng định hai chiếc xe này không được mua từ tiền do phạm tội mà có. Tuy nhiên, do nhận thức được trách nhiệm của bản thân, bị cáo tự nguyện sử dụng số tài sản trên để khắc phục hậu quả vụ án.

Bên cạnh đó, Ngọ đề nghị được nhận lại hơn 18 tỷ đồng để chuyển cho vợ cũ là bị cáo Ngô Thị Thêu, sử dụng vào việc nuôi dưỡng các con chung. Trước đó, bị cáo Thêu cũng đề nghị HĐXX xem xét trả lại khoản tiền này nếu xác định đây không phải tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.