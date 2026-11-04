Trong phiên tòa xét xử 188 bị cáo liên quan đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu, Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền.

Đây không phải vụ án duy nhất mà doanh nhân nổi tiếng một thời này đang bị xử lý hình sự.

Trước đó, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hòa Bình cùng 9 người khác để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án bắt nguồn từ những sai phạm liên quan dự án tiền số AntEx và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

Ngày 14/10/2025, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung đối với Shark Bình về tội Trốn thuế, liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Vimo.

Đến tháng 10, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Shark Bình về cả 3 tội danh nêu trên. Như vậy, cùng với tội Rửa tiền đang được xét xử trong vụ án Mr Pips, Shark Bình còn phải đối diện với 3 tội danh bị đề nghị truy tố trong một vụ án khác.

Bị truy tố tội Rửa tiền trong vụ án Mr Pips

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã tổ chức đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế giả mạo, thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Để tiếp nhận tiền từ các nhà đầu tư, Phó Đức Nam chỉ đạo bộ phận tài vụ mở tài khoản ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng do Shark Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng qua các tài khoản ví Ngân lượng để nạp tiền vào những sàn giao dịch liên quan đến Phó Đức Nam.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo cáo trạng, dù biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam đang bị cơ quan công an xác minh về dấu hiệu vi phạm pháp luật, Shark Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới duy trì dịch vụ thanh toán nhằm tiếp tục thu phí giao dịch.

Không những vậy, bị cáo còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên không cung cấp dữ liệu giao dịch thực tế của những ví điện tử đang bị xác minh. Thay vào đó, các nhân viên phối hợp với phía Phó Đức Nam sử dụng dữ liệu của ví điện tử khác để trả lời cơ quan chức năng, nhằm che giấu hoạt động và quá trình luân chuyển dòng tiền.

Với những hành vi trên, VKSND TP Hà Nội truy tố Nguyễn Hòa Bình về tội Rửa tiền. Trong phần xét hỏi tại phiên tòa, Shark Bình thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên chuyển thông tin yêu cầu xác minh của cơ quan công an cho phía các sàn giao dịch để phối hợp trả lời.

Bị cáo giải thích việc duy trì quan hệ với nhóm khách hàng của Phó Đức Nam một phần xuất phát từ lợi ích kinh doanh, bởi đây là khách hàng có lượng giao dịch lớn, mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty Ngân Lượng.

"Khách lớn, bị cáo muốn giữ chân là đương nhiên", Nguyễn Hòa Bình trình bày trước HĐXX.

Bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư thông qua dự án tiền số AntEx

Không chỉ bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền trong vụ án Mr Pips, Shark Bình còn liên quan dự án tiền số AntEx và những sai phạm tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech.

Theo đó, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông tin đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình cùng 12 bị can khác.

Trong vụ án này, Shark Bình bị đề nghị truy tố về 3 tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

Theo kết luận điều tra, từ tháng 5/2021, Shark Bình cùng một số người góp vốn xây dựng, phát triển dự án tiền số AntEx nhằm huy động tiền của nhà đầu tư.

Để thu hút người tham gia, nhóm này xây dựng kế hoạch phát triển dự án, phát hành khoảng 33,2 tỷ token AntEx và bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT.

Tuy nhiên, quá trình triển khai, nhiều sản phẩm của dự án không được thực hiện đúng lộ trình đã công bố. Đến tháng 5/2022, Nguyễn Hòa Bình và các thành viên góp vốn thống nhất rút tiền từ ví tổng của AntEx, chuyển sang các ví cá nhân rồi quy đổi thành tiền Việt Nam để phân chia. Một phần tiền huy động được còn bị chuyển vào các doanh nghiệp trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng không đúng mục đích đã cam kết.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình được dẫn giải dời phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cơ quan điều tra xác định Shark Bình giữ vai trò chỉ đạo, chi phối hoạt động dự án và bị cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các nhà đầu tư.

Đáng chú ý, quá trình điều tra còn phát hiện dữ liệu ví Ngân lượng liên quan dự án AntEx trong giai đoạn tháng 9-12/2021 đã bị xóa.

Theo kết luận điều tra, Shark Bình khai chính mình đã chỉ đạo Bùi Thanh Hải, Giám đốc kỹ thuật Công ty Ngân Lượng, thực hiện việc xóa dữ liệu trên hệ thống. Với những hành vi trên, Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán?

Ngoài hành vi liên quan dự án AntEx, Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thực hiện những sai phạm về kế toán trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Nextland.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến tháng 5/2025, Nextland bán 7 bất động sản, thu về hơn 117 tỷ đồng. Song gần 45 tỷ đồng trong số này không được đưa vào sổ sách kế toán. Để che giấu doanh thu và lợi nhuận thực tế, Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán.

Cơ quan điều tra xác định hành vi trên vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại hơn 4,36 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Từ đó, Shark Bình bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với hoạt động tại Công ty cổ phần Công nghệ Vimo, cơ quan điều tra xác định Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, không hạch toán đầy đủ doanh thu.

Bên cạnh đó, bị can còn bị cáo buộc chỉ đạo hợp thức hóa giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhằm che giấu việc sở hữu cổ phần cá nhân, đồng thời nhờ nhân viên đứng tên một số doanh nghiệp để nhận tiền cổ tức thay mình.

Bằng những thủ đoạn trên, Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, hành vi của Shark Bình và các đồng phạm không chỉ liên quan đến việc huy động, sử dụng tiền của nhà đầu tư dự án AntEx mà còn có những sai phạm trong quản lý tài chính, kế toán và thực hiện nghĩa vụ thuế tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech.

Như vậy, Nguyễn Hòa Bình đang bị xét xử về tội Rửa tiền trong vụ án Mr Pips, đồng thời bị đề nghị truy tố 3 tội danh trong vụ án liên quan đến AntEx và các doanh nghiệp NextTech.

Việc xác định bị cáo có phạm tội hay không, cũng như hình phạt cụ thể đối với từng tội danh, sẽ được tòa án làm rõ sau các phiên xét xử.