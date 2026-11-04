Sáng 4/11, phiên tòa xét xử đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu bước sang phần tranh luận.

Sau khi công bố bản luận tội, đại diện VKS đưa ra mức đề nghị án dành cho 188 bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, bị đề nghị phạt 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.

Trong bản luận tội, cơ quan tố tụng nhận định hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, nợ nần, hôn nhân tan vỡ, thậm chí có bị hại từng nghĩ đến việc tự tử.

Đại diện VKS đánh giá đây là vụ án điển hình về tội phạm có tổ chức, với sự phân công vai trò rõ ràng, các bộ phận tuy thực hiện những công đoạn khác nhau nhưng cùng hướng tới mục đích chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, khi đánh giá các nhóm tội danh khác trong vụ án, VKS cho rằng hành vi rửa tiền đã xâm phạm chế độ quản lý kinh tế, tài chính, tiền tệ của Nhà nước. Việc luân chuyển tiền phạm tội qua nhiều lớp tài khoản, chuyển thành tiền mặt hoặc các loại tài sản khiến quá trình xác định nguồn gốc dòng tiền trở nên khó khăn, cản trở công tác điều tra và thu hồi tài sản.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Nam Anh).

Theo cáo trạng, để nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng bộ phận tài vụ mở ví tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, rồi kết nối với các sàn giao dịch.

Cơ quan tố tụng xác định tại Công ty Ngân Lượng, ông Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định chính sách phí đối với khách hàng. Năm 2019, sàn GKFX đăng ký mở ví Ngân Lượng. Sau đó, hệ thống thanh toán này tiếp tục kết nối với nhiều sàn khác liên quan đến Phó Đức Nam.

Mức phí được áp dụng là 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Theo cáo trạng, phía sàn từng đề nghị giảm phí nhưng ông Bình không đồng ý.

Từ tháng 6/2020, Ngân Lượng nhận được công văn của cơ quan công an đề nghị xác minh các ví có giao dịch liên quan đến những sàn do Phó Đức Nam điều hành. Việc này được nhân viên báo cáo Shark Bình.

Viện kiểm sát cáo buộc dù biết các sàn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, đang bị xác minh, ông Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới duy trì dịch vụ nhằm tiếp tục thu phí giao dịch.

Ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phối hợp với phía sàn, sử dụng dữ liệu của ví khác để trả lời cơ quan công an, thay cho thông tin giao dịch thực tế của ví đang bị xác minh. Các công văn sau khi soạn được trình ông Bình duyệt trước khi chuyển người đại diện pháp luật của công ty ký gửi.

Theo cáo trạng, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, 232 bị hại chuyển gần 319 tỷ đồng qua các ví Ngân Lượng để nạp vào những sàn liên quan Phó Đức Nam.

Quá trình điều tra, Công ty Ngân Lượng đã giao nộp 5,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho ông Bình.

Tại phiên xét hỏi ngày 30/10, Shark Bình trình bày các sàn giao dịch của Phó Đức Nam ban đầu đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán của Ngân Lượng như những khách hàng khác. Khi lượng giao dịch tăng, nhóm sàn này trở thành khách hàng lớn và được bố trí nhân viên phụ trách riêng.

Ông Bình khai trước đây chưa từng gặp Phó Đức Nam, không biết Mr Pips là ai. Đến khi Nam bị bắt, bị cáo mới biết người này liên quan nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ của Ngân Lượng.

Theo lời khai, sau khi phát sinh nhiều khiếu nại của người dùng và có công văn từ cơ quan công an, ông Bình được nhân viên báo cáo, sau đó yêu cầu dừng giao dịch đối với các sàn liên quan. Tại tòa, bị cáo Trần Thị Thanh Tâm cũng khai ông Bình đã chỉ đạo đóng các ví điện tử liên quan từ năm 2022.

Shark Bình thừa nhận có trách nhiệm trong việc chỉ đạo cấp dưới cung cấp cho phía khách hàng thông tin liên quan yêu cầu tra soát của cơ quan công an. Bị cáo trình bày việc này xuất phát từ mong muốn duy trì quan hệ với khách hàng lớn, bảo đảm doanh thu cho doanh nghiệp.

Nói về trách nhiệm của bản thân, bị cáo cho biết đã chuẩn bị tâm lý và chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật đối với sai phạm của mình và công ty.