Sáng 4/11, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) cùng các đồng phạm trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối bước vào phần tranh luận.

Sau khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo, HĐXX cho biết do số lượng bị cáo và luật sư tham gia phiên tòa rất đông nên sẽ ưu tiên để các luật sư trình bày quan điểm bào chữa trước. Sau đó, các bị cáo sẽ tự bào chữa, trình bày ý kiến của mình.

Ngay sau khi chủ tọa thông báo, bị cáo Phó Đức Nam đã giơ tay xin phát biểu.

Mr Pips xin lỗi các bị hại

Trước bục khai báo, Phó Đức Nam cho biết bản thân không có ý kiến gì đối với bản luận tội cũng như mức án mà đại diện VKS đã đề nghị.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Phó Đức Nam mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt đề nghị đối với bị cáo là tù chung thân.

Sau khi chấp nhận quan điểm luận tội của VKS, Nam gửi lời xin lỗi các bị hại có mặt tại phiên tòa.

"Bị cáo xin lỗi các anh chị bị hại ở đây, một lần nữa gửi lời xin lỗi", Nam nói và tiếp tục khẳng định không có ý kiến về mức hình phạt mà VKS đề nghị, bởi bản thân đã thực hiện hành vi phạm tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bị cáo Phó Đức Nam (Ảnh: Hải Long).

Tuy nhiên, bị cáo mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình khi cả bố và mẹ đều bị đưa ra xét xử trong vụ án này.

Nam trình bày, gia đình bị cáo ở Việt Nam chỉ có ba người, gồm bản thân và bố mẹ. Song cả ba người đều vướng vào vòng lao lý khiến Nam cảm thấy có lỗi với đấng sinh thành.

Bố, mẹ Phó Đức Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cùng bị VKS đề nghị mức án 6-7 năm tù về tội Rửa tiền.

"Bị cáo xin lỗi bố mẹ do vô tình đã lôi bố mẹ vào chuyện này", Nam nói.

Từ đó, Mr Pips đề nghị HĐXX xem xét cho bố hoặc mẹ được ở ngoài để có người chăm lo cho hai người còn lại.

"Bị cáo xin HĐXX cho bố hoặc mẹ bị cáo có một người được ở bên ngoài để có thể lo cho hai người bên trong”, Nam bày tỏ.

Luật sư đề nghị giám định tâm thần cho Mr Pips

Trình bày quan điểm bào chữa cho Phó Đức Nam, luật sư tiếp tục đề nghị HĐXX xem xét cho thân chủ được khám, giám định sức khỏe tâm thần.

Vị luật sư nhấn mạnh, đề nghị này không nhằm giúp Mr Pips trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật hay nghĩa vụ khắc phục hậu quả đối với các bị hại.

Việc giám định nhằm xác định rõ những hành vi Nam thực hiện khi có đầy đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi và những hành vi có thể chịu ảnh hưởng của bệnh lý để xem xét trách nhiệm hình sự phù hợp.

Luật sư cho biết từ năm 2013 đến nay, Phó Đức Nam vẫn có những biểu hiện liên quan đến bệnh tâm thần. Tuy nhiên, chưa có cơ quan chuyên môn nào xác định cụ thể thời điểm bệnh lý ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bị cáo.

Do đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét vấn đề này nhằm bảo đảm việc xác định trách nhiệm hình sự của Nam được chính xác, khách quan.

Một nội dung khác được luật sư đề cập là trách nhiệm của Phó Đức Nam đối với các khoản tiền chuyển vào ví điện tử Ngân lượng.

Theo luật sư, cần xác định rõ người thực hiện từng giao dịch chuyển tiền để làm căn cứ xem xét trách nhiệm. Đối với những khoản tiền không phải do Nam yêu cầu chuyển, cần tiếp tục làm rõ, tránh quy kết toàn bộ trách nhiệm cho bị cáo.

Bên cạnh đó, luật sư đề nghị xem xét những hành vi của Phó Đức Nam đã bị truy tố trong vụ án khác, nếu trùng với hành vi đang được xét xử thì phải xác định rõ để tránh việc một hành vi bị xử lý hai lần.

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

"Ở giai đoạn này bị cáo phải chịu trách nhiệm rồi thì không phải chịu trách nhiệm giai đoạn sau hoặc ngược lại”, luật sư trình bày.

Đề nghị xem xét tài sản có trước khi phạm tội để giảm nhẹ hình phạt

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ án, luật sư cho biết ngoài những tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, Phó Đức Nam còn sở hữu một số tài sản từ trước khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Luật sư cho biết, Nam đã tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản, bao gồm cả những tài sản có từ trước khi phạm tội, cho cơ quan chức năng để phục vụ việc khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Song luật sư cho rằng VKS chưa phân định rõ số lượng, giá trị và chủng loại tài sản mà bị cáo sở hữu hợp pháp trước khi phạm tội.

Vì vậy, luật sư đề nghị HĐXX xem xét, làm rõ nội dung này để có cơ sở đánh giá đầy đủ việc tự nguyện khắc phục hậu quả, từ đó cân nhắc tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho Phó Đức Nam.

Ngoài ra, luật sư nhấn mạnh trong quá trình điều tra, giải quyết vụ án, Phó Đức Nam đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Đặc biệt, theo luật sư, từ những lời khai của Nam, cơ quan điều tra đã có thêm căn cứ mở rộng vụ án, xác định và làm rõ vai trò của nhiều cá nhân khác có liên quan.

Luật sư cho rằng đây là tình tiết giảm nhẹ đáng kể, đề nghị HĐXX đánh giá đầy đủ khi xem xét, quyết định hình phạt đối với Phó Đức Nam.