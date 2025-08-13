Chánh án tòa Hưng Yên: Sẽ xem xét toàn diện vụ 6 năm tù vì bán gà lôi

Bị cáo Thái Khắc Thành được đưa ra xe chuyên dụng sau phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: D.X.).

Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng thông tin cho báo chí rằng ông đã nắm được phản ứng của dư luận liên quan bản án sơ thẩm tuyên phạt anh Thái Khắc Thành 6 năm tù. Ngay sau đó, TAND tỉnh đã chỉ đạo TAND khu vực 5 báo cáo toàn bộ quá trình xét xử để xem xét kỹ lưỡng.

Theo ông Tăng, đến nay tòa chưa nhận được đơn kháng cáo từ bị cáo. Trong trường hợp bị cáo kháng cáo, tòa phúc thẩm sẽ xem xét toàn bộ vụ án một cách thận trọng, toàn diện, bảo đảm cả yếu tố pháp lý và yếu tố nhân văn.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2022, Thành tìm hiểu trên mạng xã hội, biết gà lôi trắng là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm nên mua một con trống từ Cần Thơ và đổi một con chim chích chòe lửa lấy hai con mái ở Nghệ An. Sau thời gian nuôi, đàn gà sinh sản được 10 con non.

Tháng 3/2025, Thành rao bán 10 gà con với giá 500.000 đồng/con, nhận cọc 2 triệu đồng từ người mua qua mạng. Ngày 2/4, khi thuê xe chở số gà này đi giao tại Hưng Yên, Thành bị công an kiểm tra, thu giữ, đồng thời phát hiện thêm 3 con gà lôi tại nhà.

Bốn tháng sau, TAND khu vực 5 - Hưng Yên tuyên phạt Thành 6 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Bản án hiện thu hút sự chú ý của dư luận.