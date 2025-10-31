Vụ án cô chủ 3 lần đầu độc người giúp việc (kỳ cuối): Sự toan tính tàn ác

Chân dung cô chủ nhà sang chảnh

Từ những manh mối thu thập được và lời khai của 2 mẹ con chị Đ.T.T., các điều tra viên Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ, hướng sự chú ý vào người phụ nữ tên Mai. Một tổ công tác của Công an huyện Hưng Hà được cử đi Hà Nội để xác minh.

Khi đến quận Tây Hồ cũ, các trinh sát xác định Mai đã chuyển đi nơi khác. Sau nhiều ngày tìm hiểu, cùng với sự phối hợp của Công an TP Hà Nội, các trinh sát xác định được Mai đang thuê một căn hộ chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân cũ, TP Hà Nội.

Mai luôn cho thấy mình là người giàu có, sang chảnh, đi ô tô sang, dùng sim số đẹp và đồ hiệu (Ảnh tư liệu).

Từ đây, chân dung của Mai được thu thập đầy đủ. Mai tên đầy đủ là Vũ Tuyết Mai (SN 1993), quê ở tỉnh Bắc Giang cũ.

Tiến hành xác minh nhân thân của Vũ Tuyết Mai, cơ quan điều tra xác định, Mai từng học đại học nhưng bỏ học giữa chừng. Hiện tại, Mai sống cùng với mẹ. Bản thân người phụ nữ này không có công ăn việc làm ổn định, thế nhưng Mai luôn cho thấy mình là người giàu có, sang chảnh, đi ô tô sang, dùng sim số đẹp và đồ hiệu.

Xâu chuỗi các manh mối thu thập được, cùng với kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), cơ quan Công an huyện Hưng Hà (cũ) nhận định, nhiều khả năng Vũ Tuyết Mai là người bỏ thạch tín vào đồ ăn, thức uống của gia đình chị T. nhằm mục đích đầu độc nạn nhân để chiếm đoạt số tiền đã mượn của chị này.

Từ nhận định trên, cơ quan điều tra đã triệu tập Vũ Tuyết Mai về trụ sở Công an huyện Hưng Hà (cũ) để làm rõ vụ việc

Khi được triệu tập về trụ sở lấy lời khai, lúc đầu Vũ Tuyết Mai, liên tục chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ, lập luận sắc bén của các điều tra viên, Mai đã thừa nhận hành vi đầu độc chị Đ.T.T. bằng thạch tín vào ngày 25/11/2020 và cả 2 lần trước đó.

Thủ đoạn tàn độc của cô chủ nhà

Vào tháng 3/2019, Mai thuê chị Đ.T.T. đến làm giúp việc cho gia đình mình. Quá trình ở cùng, chị T. có kể với Mai về việc mình có sổ tiết kiệm đang để tại nhà mẹ đẻ ở thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ. Mai nhiều lần hỏi vay sổ tiết kiệm này nhưng chị T. không đồng ý.

Do cần tiền tiêu xài, khoảng tháng 8/2019, Mai nói với chị T. mình là nhân viên ngân hàng, cần phải làm thẻ visa để lấy doanh số và mượn 1 chứng minh thư nhân dân, 1 sổ hộ khẩu của gia đình chị T., mang đi làm thẻ visa tại một ngân hàng mang tên chị T., hạn mức tối đa 40 triệu đồng.

Tuy nhiên, Mai không đưa thẻ cho chị T. mà sử dụng quẹt thẻ để mua sắm và rút tiền tiêu xài cá nhân. Khi hết hạn mức tối đa của thẻ Mai vứt chiếc thẻ đi.

Tháng 9/2019, Mai làm cộng tác viên cho một công ty bảo hiểm nên liên tục mời chào chị T. tham gia bảo hiểm, nhưng chị không đồng ý. Mai nghĩ nếu chị T. ốm phải đi viện thì sẽ đồng ý mua bảo hiểm.

Sau khi tìm hiểu trên mạng, Mai nảy sinh ý định cho thạch tín vào thức ăn để đầu độc chị T. khiến chị này đi viện. Sau khi ăn phải thức ăn trộn lẫn thạch tín do Mai chuẩn bị, chị T. phải nhập viện cấp cứu và điều trị tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội.

Khi chị T. nhập viện, Mai là người chăm sóc và tiếp tục thuyết phục chị T. mua bảo hiểm. Lo sợ cho sức khỏe của mình, chị T. đã đồng ý. Quá trình chị T. nằm viện đã đưa chìa khóa nhà cho Mai và nhờ về nhà mẹ đẻ lấy thẻ bảo hiểm y tế, nhưng Mai tự ý lấy luôn quyển sổ tiết kiệm của chị T.. Sau đó, Mai nói dối chị T. đã ký được hợp đồng bảo hiểm với mức phí 27,5 triệu đồng.

Tháng 1/2020, do cần tiền tiêu xài, Mai lừa chị T. đến một ngân hàng ở quận Tây Hồ cũ, TP Hà Nội, nói dối là để thẩm định hồ sơ bảo hiểm, nhưng thực chất là thế chấp sổ tiết kiệm vay 55 triệu đồng. Số tiền này Mai giữ và sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vũ Tuyết Mai tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong thời gian này, chị T. tiếp tục phải điều trị tại bệnh viện, nhưng do con gái Mai bị ốm cũng phải đi viện nên Mai không chăm sóc được cho chị T.. Khi về nhà, chị T. ấm ức, đã có lời xúc phạm Mai. Bức xúc, khó chịu vì bị chị T. nói nặng lời, Mai tiếp tục trộn thạch tín vào thức ăn nhằm đầu độc chị T..

Sau khi ăn phải thức ăn trộn thạch tín, chị T. lại phải nhập viện điều trị. Lần này, chị T. bị liệt chân tay, phải ngồi xe lăn. Sức khoẻ yếu, không thể làm giúp việc cho gia đình Mai nên chị T. đã xuất viện về điều trị tại nhà ở Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ.

Khi về nhà, chị T. phát hiện mất sổ tiết kiệm nên đã điện hỏi Mai, Mai thừa nhận đang giữ sổ tiết kiệm và nói dối dùng sổ tiết kiệm để làm thẩm định cho hồ sơ bảo hiểm của chị T..

Tháng 3/2020, chị T. bất ngờ nhận được thông báo của một số ngân hàng về việc các khoản vay của chị T. đã quá hạn. Chị T. gọi điện hỏi Mai về các khoản vay này thì đối tượng không thừa nhận.

Sau nhiều lần đòi lại cuốn sổ tiết kiệm của mình, nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn của Mai. Bị chị T. liên tục đòi sổ bảo hiểm, nhưng bản thân không có tiền trả nợ ngân hàng để lấy sổ tiết kiệm mang về cho chị T., Mai tiếp tục nảy sinh ý định dùng thạch tín đầu độc chị T..

Đêm 24/11/2020, Mai mượn ô tô của bạn về nhà chị T. mang theo thạch tín đã mua từ trước đó với ý định đầu độc chị T..

Tới nơi, Mai và chị T. nói chuyện, lúc này chị T. xin Mai trả lại sổ cho mình, Mai chỉ đưa cho chị ít tiền rồi tiếp tục hứa. Lợi dụng khi chị T. không để ý, Mai lẻn vào bếp lấy thạch tín trộn vào gạo và bánh đa và bình nước của gia đình chị T. rồi bỏ đi. Đến 25/11/2020, mẹ con chị T. sử dụng gạo và nước nấu cơm ăn thì bị trúng độc nguy kịch.

Với hành vi tàn độc của mình, Vũ Tuyết Mai đang phải trả giá cho tội ác của mình bằng những tháng năm thanh xuân trong trại giam.