Vụ án thi thể cô gái trong đống cát (kỳ cuối): Yêu nhầm kẻ sát nhân

Sau khi hẹn chị H. đến quê mình chơi, Trần Văn Sơn cùng chị H. đi chơi, ăn uống rồi về nhà nghỉ tâm sự. Thấy chị H. đeo dây chuyền vàng, mang theo nhiều tài sản có giá trị, Sơn đã giết chị H. để cướp tài sản.

Người bạn trai bí ẩn

Theo hồ sơ vụ án, thi thể nạn nhân được phát hiện trong đống cát vào ngày 7/8/2012, ở xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũ là chị L.T.H. (SN 1992), quê tỉnh Yên Bái cũ, đang làm thuê tại một cửa hàng ở khu vực thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị L.T.H. vào tháng 8/2012 (Ảnh: Duy Cảnh).

Qua thu thập thông tin, ban chuyên án xác định, sáng 4/8/2012, biết tin em trai vừa đỗ đại học, chị H. xin nghỉ làm, vay 4,8 triệu đồng của chủ quán để lên Hà Nội thuê nhà cho em trai.

Xác minh các mối quan hệ của chị H., chị họ của nạn nhân cung cấp thông tin thời gian gần đây, H. có quen biết và hay nhắn tin với người thanh niên được lưu trong danh bạ điện thoại là “người yêu”. Tuy nhiên, chị họ của H. không rõ tên, quê quán người này.

Đặc biệt, người chị họ của nạn nhân cung cấp thông tin khi chở chị H. ra thị trấn Thịnh Long đón xe đi Hà Nội thăm em trai, trên đường đi, chị H. nói sẽ ghé qua thăm người yêu.

Chắp nối thông tin thu thập được và nơi chị H. bị sát hại, ban chuyên án nhận định, rất có thể người bạn trai bí ẩn của nạn nhân là “nút thắt” quan trọng để phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã tìm được người bạn trai của nạn nhân là Trần Văn Sơn (SN 1992), trú tại thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũ.

Hung thủ lộ diện

Từ các chứng cứ đã thu thập được, ban chuyên án đã quyết định bắt giữ Trần Văn Sơn. Tại cơ quan điều tra, Sơn nhất quyết chối tội. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, chiều 9/8/2012, Sơn đã cúi đầu nhận tội và khai báo toàn bộ hành vi sát hại nạn nhân L.T.H..

Theo cảnh sát, sau khi ly thân với vợ, đầu tháng 7/2012, Sơn cùng nhóm bạn đến bãi biển Thịnh Long ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ chơi. Tại đây, Sơn đã gặp và làm quen với chị L.T.H., đang làm thuê tại một cửa hàng ở bãi biển Thịnh Long.

Trần Văn Sơn bị bắt giữ năm 2012 (Ảnh: CACC).

Sau khi về nhà, Sơn nhiều lần nhắn tin, gọi điện, buông lời tán tỉnh chị H. Tối 3/8/2012, Sơn nhận được điện thoại từ chị H. thông báo sẽ đến chỗ Sơn chơi.

Ngày 4/8/2012, Sơn đón chị H. ở khu vực cầu Họ thuộc quốc lộ 21A. Sau khi gặp mặt, Sơn đưa chị H. đi ăn rồi vào nhà nghỉ thuộc địa bàn huyện Bình Lục cũ để tâm sự. Thấy chị H. đeo dây chuyền vàng, mang theo nhiều tài sản có giá trị, Sơn đã nảy sinh ý định cướp tài sản của bạn gái.

Tối cùng ngày, trước khi đón chị H., Sơn đã mang theo một con dao bầu giấu trong cốp xe. Sau đó, Sơn đến nhà nghỉ đón chị H. đi ăn tối rồi tiếp tục đi chơi. Khi đến bãi cát công trường thuộc địa phận thôn Câu Thượng, xã An Nội, huyện Bình Lục cũ, Sơn bảo chị H. xuống xe.

Nhân lúc chị H. không để ý, Sơn đã bất ngờ dùng dao sát hại chị H..

Gây án xong, Sơn cắt áo nạn nhân, mang áo và đôi dép vùi xuống đống cát. Tiếp đó, Sơn tháo dây chuyền, lấy đi số tài sản giá trị mà chị H. mang trên người rồi kéo thi thể nạn nhân vùi vào trong đống cát ở công trường.

Sau đó, Sơn quay trở lại nhà nghỉ lấy hết đồ đạc của chị H. rồi trả phòng ra về. Con dao gây án được Sơn phi tang xuống ao đình làng. Ngày hôm sau, Sơn tiếp tục đi làm bảo vệ như không có chuyện gì xảy ra.

Tháng 11/2012, TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sơn tù chung thân cho hai tội Giết người và Cướp tài sản.