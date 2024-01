Vụ 70 giang hồ hỗn chiến ở Phú Quốc: Có hay không bỏ lọt tội phạm?

Ngày 27/1, ngày làm việc thứ 6 của phiên tòa xét xử 70 giang hồ hỗn chiến trong vụ bảo kê đo đất tại Phú Quốc (Kiên Giang) làm 2 người chết, 6 người bị thương xảy ra ngày 27/10/2022.

Tại phần tranh luận, một số luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng, vẫn còn tình tiết chưa được cơ quan tố tụng làm rõ?.

Luật sư: Ai trả "kèo" làm đất 4 tỷ đồng?

Một trong những mấu chốt của vụ án này là có hay không "kèo" làm đất với giá 4 tỷ đồng? Theo luật sư, tình tiết này rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến việc xem xét tính chất, mức độ, hành vi của các bị cáo.

Bị cáo Phạm Anh Hiếu, người nhận việc đo đất đang có tranh chấp (Ảnh: Mỹ Hân).

Luật sư Đặng Thị Dung (bào chữa cho bị cáo Phạm Anh Hiếu, người bị cáo buộc khởi xướng vụ việc) cho rằng, Hiếu nhận việc đo đạc đất vì có sự nhờ vả của bà Đỗ Thị Ánh Hường. Việc nhờ vả này chỉ bằng lời nói, không mất chi phí.

"Lý do Hiếu nhận lời vì cả 2 có mối thân tình, thường giúp đỡ làm ăn với nhau trong việc kiểm tra pháp lý, môi giới bán đất", luật sư Dung viện dẫn biên bản lời khai của bà Hường.

Trong vụ việc này, bà Hường ký kết hợp đồng xử lý vụ tranh chấp đất cho ông Ngụy Văn Khiếu (người bán đất) với người mua. Trong đó, bà Hường sẽ hưởng 50% giá trị phần đất (trị giá 11 tỷ đồng) nếu giải quyết xong, tức hơn 5,5 tỷ đồng.

Luật sư Dung phân tích, giả định rằng sau khi được nhận 5,5 tỷ đồng, bà Hường sẽ nộp các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, trừ lệ phí trước bạ, chi hoa hồng môi giới, trả cho Hiếu,...

"Nếu lời khai về làm đất 4 tỷ đồng (từ Nguyễn Văn Thái, tức Thái "Bus", một trong những người cầm đầu) là thật thì bà Hường sẽ bị âm rất nhiều tiền trong giao dịch này", luật sư Dung lập luận.

Luật sư Phạm Anh Việt (Ảnh: Mỹ Hân).

Đồng tình với quan điểm của luật sư Dung, theo luật sư Phạm Văn Việt (bào chữa cho bị cáo Võ Văn Lương, một trong những người bị cáo buộc cầm đầu), diễn biến tại tòa cho thấy bị cáo Thái "Bus" khai có "kèo" làm đất 4 tỷ đồng, trong khi một số bị cáo khác không thừa nhận có nói số tiền này.

Luật sư Việt cho rằng, nếu VKS chấp nhận lời khai của bị cáo Thái "Bus" thì chắc chắn số tiền không phải của bị cáo Phạm Anh Hiếu trả.

"Số tiền không phải của bị cáo Hiếu thì ai là người đứng ra trả số tiền 4 tỷ đồng này? Nếu bà Hường trả thì bị lỗ,… Cho nên, nếu chấp nhận lời khai của bị cáo Thái "Bus" tại tòa là còn bỏ lọt tội phạm", luật sư Việt đặt vấn đề.

Chưa xác định cụ thể khẩu súng nào bắn chết 2 nạn nhân

Theo luật sư Bùi Hảo Thủy (bào chữa cho bị cáo Đoàn Thiên Long, đối tượng dùng súng bắn 2 người chết), sau khi sự việc hỗn chiến xảy ra, cơ quan chức năng đã giám định đạn và những khẩu súng thu được để xác định khẩu súng nào bắn gây ra cái chết của Phan Trọng Hải và Nguyễn Anh Thư.

Hiện trường xảy ra vụ hỗn chiến khiến 8 người thương vong ngày 27/10/2022 (Ảnh: Tư liệu VKS).

Luật sư Thủy cho biết, theo kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an, 3 viên kim loại thu trên người nạn nhân Hải và 3 viên kim loại thu trên người nạn nhân Thư có đặc điểm chung là hạt đạn cỡ 12; đặc điểm dấu vết trên các viên kim loại gửi giám định không đủ cơ sở truy nguyên khẩu súng cụ thể bắn ra.

"Do không đủ cơ sở truy nguyên khẩu súng cụ thể bắn ra nên 2 người bị hại chết theo kết quả điều tra và giám định đến nay chưa chứng minh rõ khẩu súng nào bắn. Do đó, VKS cáo buộc cái chết của Hải và Thư do bị cáo Đoàn Thiên Long gây ra là không có cơ sở khoa học và không đủ chứng cứ chứng minh", luật sư Thủy lập luận.

Cũng theo luật sư Bùi Hảo Thủy, qua khám nghiệm hiện trường thu được 3 vỏ đạn và 2 khối nhựa màu trắng hình trụ có dính ám khói màu đen, đều thuộc loại đạn cỡ 12 có cùng chủng loại, đặc điểm cấu tạo như cơ chế nổ, tính sát thương,…

Bị cáo Đoàn Thiên Long, người bị cáo buộc dùng súng bắn 8 người thương vong (Ảnh: Mỹ Hân).

Tại hiện trường, bị cáo Long chỉ bắn 3 viên đạn thì 2 khối hình trụ màu trắng có ám khói này ở đâu ra và do ai bắn? Quá trình điều tra cũng chưa làm rõ 2 khối trụ màu trắng của loại súng nào bắn ra và ai sử dụng.

Trong khi đó, qua hình ảnh ghi lại và các bị cáo trong vụ án khai còn khoảng 30 đối tượng có mặt tại hiện trường, nhưng đến nay chưa rõ nhân thân, lai lịch. Cơ quan điều tra chưa thể làm việc nên sẽ điều tra tiếp.

"Phải chăng 2 khối nhựa màu trắng hình trụ đó do trong số 30 đối tượng này bắn ra? Đây còn là một ẩn số mà các cơ quan tố tụng cần phải làm rõ", luật sư Thủy nêu quan điểm.

Ngày 28/1, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.