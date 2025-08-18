Người đàn ông cầm dao chém 3 người ở chợ đầu mối Hải Phòng

Sáng 18/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video gần 3 phút ghi lại cảnh một người đàn ông cầm dao chém liên tiếp vào nam thanh niên trong căn phòng tại chợ hoa quả đầu mối, phường Hồng Bàng, Hải Phòng.

Hình ảnh nghi phạm tấn công các nạn nhân (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong lúc 2 phụ nữ ngồi ở bàn làm việc và một người đàn ông đang dùng điện thoại, kẻ mặc áo đen, đội mũ đen bất ngờ lao vào, vung dao chém khiến nạn nhân ngã ra ngoài. Sau đó, đối tượng tiếp tục tấn công một phụ nữ rồi cầm dao chạy lên cầu thang.

Theo xác minh, nghi phạm là Đỗ Anh Tú (SN 1996, trú tại phường Gia Viên, Hải Phòng). Khoảng 10h ngày 17/8, Tú đi xe máy đến ngôi nhà ở phố Đoàn Kết, phường Hồng Bàng, rồi dùng dao chém ba người.

Các nạn nhân gồm: Anh H.Đ.H. (26 tuổi, trú tại Phú Thọ), anh N.A.V. (29 tuổi, trú tại phường An Biên, Hải Phòng) và chị V.T.K.A. (30 tuổi, trú tại xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Cả 3 nạn nhân bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc bước đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Công an đã bắt giữ Đỗ Anh Tú để tiếp tục điều tra.